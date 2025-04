Mesmo com ofício, Governo Federal não informa quando diabéticos de Anápolis vão receber insulinas

Prefeitura já quitou R$ 1 milhão oriundo de dívidas da gestão anterior

Thiago Alonso - 10 de abril de 2025

Insulina está em falta, segundo o Ministério da Saúde. (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Desde 2019, o Governo Federal é responsável por atender parte da população diabética, via Sistema Único de Saúde (SUS), com as insulinas tipo NPH e Regular. Entretanto, já há alguns meses, o órgão federal admitiu não estar conseguindo realizar o abastecimento adequado dos mantimentos.

Os primeiros sinais da insuficiência do atendimento surgiram em novembro de 2024, quando o Ministério da Saúde informou, por meio de um comunicado, que o principal entrave seria a falta de insumos mundial.

Desde então, pacientes recorrem às unidades de saúde estaduais e municipais em busca dos medicamentos, que não estavam sendo encontrados nem mesmo por meio do Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB) — e até mesmo em farmácias particulares.

Apesar disso, em meados de janeiro, o Governo Federal informou ter adotado medidas estratégicas para enfrentar a restrição global, chegando até mesmo a destinar um orçamento de R$ 1 bilhão exclusivamente para a compra de insulina, de modo que chegassem às localidades necessárias.

Mesmo com a medida, a escassez persiste em alguns municípios goianos, incluindo Anápolis — já que provocou, no último mês de março, a emissão de um ofício da Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO) ao órgão federal.

Segundo a SES, a falta do produto tem sido recorrente em várias regiões do estado, mesma situação ocorrida em localidades como São Paulo e Minas Gerais.

Por outro lado, a Prefeitura de Anápolis sustentou que, somente 2025, já destinou mais de R$ 1 milhão para quitar dívidas deixadas pela administração anterior e assegurar a compra de insulinas para os pacientes atendidos pelo município.

