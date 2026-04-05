A “semente de ouro” que faz bem para o coração, ajuda na glicose e previne doenças

Amêndoa se destaca por benefícios comprovados à saúde cardiovascular, controle metabólico e proteção celular

Gabriel Yuri Souto - 05 de abril de 2026

(Foto: Freepik)

As amêndoas ganharam destaque na alimentação saudável por oferecerem diversos benefícios ao organismo. Ricas em nutrientes essenciais, elas contribuem para a saúde do coração, ajudam no controle da glicose e ainda atuam na prevenção de doenças.

De acordo com informações divulgadas pela jornalista Miriam Estrella, o consumo regular desse alimento tem sido associado à melhora de importantes indicadores de saúde, especialmente os ligados ao sistema cardiovascular.

Benefícios para o coração

Entre os principais efeitos das amêndoas está a redução do colesterol LDL, conhecido como colesterol “ruim”. Além disso, elas ajudam a diminuir o colesterol total.

Dessa forma, o consumo frequente pode reduzir o risco de doenças cardíacas. Por isso, especialistas recomendam incluir o alimento em uma dieta equilibrada.

Controle da glicose e metabolismo

As amêndoas também auxiliam no controle dos níveis de açúcar no sangue. Isso acontece porque sua composição evita picos de glicose após as refeições.

Além disso, o alimento é rico em magnésio. Esse mineral melhora a sensibilidade à insulina e contribui para o controle metabólico.

Por esse motivo, as amêndoas aparecem como uma boa opção para pessoas com diabetes ou que desejam prevenir a doença.

Ação antioxidante e prevenção de doenças

Outro destaque envolve a presença de antioxidantes, como a vitamina E e os polifenóis. Esses compostos ajudam a proteger as células contra danos causados pelos radicais livres.

Além disso, esses nutrientes contribuem para retardar o envelhecimento precoce e reduzir o risco de doenças crônicas.

Especialistas recomendam consumir as amêndoas com a casca. Isso porque grande parte dos antioxidantes está presente nessa camada externa.

Possível relação com prevenção do câncer

Estudos também associam o consumo de amêndoas à redução do risco de alguns tipos de câncer, como o de mama.

Esse efeito está ligado aos compostos bioativos presentes no alimento. Eles atuam na proteção celular e ajudam a reduzir processos inflamatórios.

Benefícios adicionais para o organismo

Além dos efeitos já citados, as amêndoas também contribuem para o equilíbrio da pressão arterial. Isso ocorre principalmente pela presença de magnésio e outros minerais.

Dessa forma, o alimento atua de forma ampla na saúde do corpo. Sua inclusão na rotina pode trazer benefícios tanto a curto quanto a longo prazo.

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