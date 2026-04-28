Lula reúne Dilma e ex-ministros no Alvorada para homenagear ex-presidente 10 anos após impeachment

Dilma agradeceu o atual chefe de governo e disse que só uma pessoa como Lula poderia promover uma delicadeza do tipo

Folhapress - 28 de abril de 2026

Presidente Lula ao lado da ex-presidenta Dilma Rousseff. (Foto: Ricardo Struckert/PR)

CATIA SEABRA, MARIANA BRASIL E CAIO SPECHOTO

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu a ex-presidente Dilma Rousseff e ex-ministros de seu governo para um jantar em homenagem à petista, que há 10 anos foi deposta por um processo de impeachment. Lula classificou a derrubada da aliada como uma “canalhice” e fez um brinde dedicado à ex-presidente.

Dilma agradeceu o atual chefe de governo e disse que só uma pessoa como Lula poderia promover uma delicadeza do tipo.

O presidente da República disse que sabia que as pessoas presentes são amigas de Dilma. Além dos dois, estavam presentes a primeira-dama, Janja Lula da Silva, e:

– Alexandre Padilha  atual ministro da Saúde e ex-ministro da Saúde de Dilma;

– Jaques Wagner  atual líder do governo no Senado e ex-ministro da Casa Civil e da Defesa de Dilma;

– Wellington César Lima e Silva  atual ministro da Justiça e ex-ministro da Justiça de Dilma;

– Gilberto Carvalho  ex-ministro da Secretaria Geral de Dilma;

– Esther Dweck  atual ministra da Gestão e ex-integrante do Ministério do Planejamento no governo Dilma;

– Mauro Vieira  atual ministro das Relações Exteriores e ex-ministro das Relações Exteriores de Dilma;

– Aloizio Mercadante  atual presidente do BNDES e ex-ministro da Educação e da Casa Civil de Dilma;

– Katia Abreu  ex-ministra da Agricultura de Dilma;

– Carlos Gabas  ex-ministro da Previdência de Dilma;

– Arthur Chiro  ex-ministro da Saúde de Dilma;

– Giles Azevedo  ex-chefe de gabinete de Dilma;

– Guido Mantega  ex-ministro da Fazenda de Dilma e Lula;

– Fernando Pimentel  ex-ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio de Lula;

– Gleisi Hoffmann  ex-ministra da Casa Civil de Dilma e das Relações Institucionais de Lula;

– Nelson Barbosa  ex-ministro do Planejamento e da Fazenda de Dilma;

– Izabela Teixeira  ex-ministra do Meio Ambiente de Dilma;

– Celso Amorim  atual chefe da assessoria especial de Lula e ex-ministro da Defesa de Dilma.

– Alexandre Padilha  atual ministro da Saúde e ex-ministro da Saúde de Dilma;

– Jaques Wagner  atual líder do governo no Senado e ex-ministro da Casa Civil e da Defesa de Dilma;

– Wellington César Lima e Silva  atual ministro da Justiça e ex-ministro da Justiça de Dilma;

– Gilberto Carvalho  ex-ministro da Secretaria Geral de Dilma;

– Esther Dweck  atual ministra da Gestão e ex-integrante do Ministério do Planejamento no governo Dilma;

– Mauro Vieira  atual ministro das Relações Exteriores e ex-ministro das Relações Exteriores de Dilma;

– Aloizio Mercadante  atual presidente do BNDES e ex-ministro da Educação e da Casa Civil de Dilma;

– Katia Abreu  ex-ministra da Agricultura de Dilma;

– Carlos Gabas  ex-ministro da Previdência de Dilma;

– Arthur Chiro  ex-ministro da Saúde de Dilma;

– Giles Azevedo  ex-chefe de gabinete de Dilma;

– Guido Mantega  ex-ministro da Fazenda de Dilma e Lula;

– Fernando Pimentel  ex-ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio de Lula;

– Gleisi Hoffmann  ex-ministra da Casa Civil de Dilma e das Relações Institucionais de Lula;

– Nelson Barbosa  ex-ministro do Planejamento e da Fazenda de Dilma;

– Izabela Teixeira  ex-ministra do Meio Ambiente de Dilma;

– Celso Amorim  atual chefe da assessoria especial de Lula e ex-ministro da Defesa de Dilma.

Também foram convidadas as ex-ministras Eleonora Menicucci e Tereza Campello, mas elas não puderam comparecer.

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