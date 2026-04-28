Lula reúne Dilma e ex-ministros no Alvorada para homenagear ex-presidente 10 anos após impeachment
Dilma agradeceu o atual chefe de governo e disse que só uma pessoa como Lula poderia promover uma delicadeza do tipo
CATIA SEABRA, MARIANA BRASIL E CAIO SPECHOTO
BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu a ex-presidente Dilma Rousseff e ex-ministros de seu governo para um jantar em homenagem à petista, que há 10 anos foi deposta por um processo de impeachment. Lula classificou a derrubada da aliada como uma “canalhice” e fez um brinde dedicado à ex-presidente.
Dilma agradeceu o atual chefe de governo e disse que só uma pessoa como Lula poderia promover uma delicadeza do tipo.
O presidente da República disse que sabia que as pessoas presentes são amigas de Dilma. Além dos dois, estavam presentes a primeira-dama, Janja Lula da Silva, e:
– Alexandre Padilha atual ministro da Saúde e ex-ministro da Saúde de Dilma;
– Jaques Wagner atual líder do governo no Senado e ex-ministro da Casa Civil e da Defesa de Dilma;
– Wellington César Lima e Silva atual ministro da Justiça e ex-ministro da Justiça de Dilma;
– Gilberto Carvalho ex-ministro da Secretaria Geral de Dilma;
– Esther Dweck atual ministra da Gestão e ex-integrante do Ministério do Planejamento no governo Dilma;
– Mauro Vieira atual ministro das Relações Exteriores e ex-ministro das Relações Exteriores de Dilma;
– Aloizio Mercadante atual presidente do BNDES e ex-ministro da Educação e da Casa Civil de Dilma;
– Katia Abreu ex-ministra da Agricultura de Dilma;
– Carlos Gabas ex-ministro da Previdência de Dilma;
– Arthur Chiro ex-ministro da Saúde de Dilma;
– Giles Azevedo ex-chefe de gabinete de Dilma;
– Guido Mantega ex-ministro da Fazenda de Dilma e Lula;
– Fernando Pimentel ex-ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio de Lula;
– Gleisi Hoffmann ex-ministra da Casa Civil de Dilma e das Relações Institucionais de Lula;
– Nelson Barbosa ex-ministro do Planejamento e da Fazenda de Dilma;
– Izabela Teixeira ex-ministra do Meio Ambiente de Dilma;
– Celso Amorim atual chefe da assessoria especial de Lula e ex-ministro da Defesa de Dilma.
– Alexandre Padilha atual ministro da Saúde e ex-ministro da Saúde de Dilma;
– Jaques Wagner atual líder do governo no Senado e ex-ministro da Casa Civil e da Defesa de Dilma;
– Wellington César Lima e Silva atual ministro da Justiça e ex-ministro da Justiça de Dilma;
– Gilberto Carvalho ex-ministro da Secretaria Geral de Dilma;
– Esther Dweck atual ministra da Gestão e ex-integrante do Ministério do Planejamento no governo Dilma;
– Mauro Vieira atual ministro das Relações Exteriores e ex-ministro das Relações Exteriores de Dilma;
– Aloizio Mercadante atual presidente do BNDES e ex-ministro da Educação e da Casa Civil de Dilma;
– Katia Abreu ex-ministra da Agricultura de Dilma;
– Carlos Gabas ex-ministro da Previdência de Dilma;
– Arthur Chiro ex-ministro da Saúde de Dilma;
– Giles Azevedo ex-chefe de gabinete de Dilma;
– Guido Mantega ex-ministro da Fazenda de Dilma e Lula;
– Fernando Pimentel ex-ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio de Lula;
– Gleisi Hoffmann ex-ministra da Casa Civil de Dilma e das Relações Institucionais de Lula;
– Nelson Barbosa ex-ministro do Planejamento e da Fazenda de Dilma;
– Izabela Teixeira ex-ministra do Meio Ambiente de Dilma;
– Celso Amorim atual chefe da assessoria especial de Lula e ex-ministro da Defesa de Dilma.
Também foram convidadas as ex-ministras Eleonora Menicucci e Tereza Campello, mas elas não puderam comparecer.
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