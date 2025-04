Mulher grávida morre após acidente com caminhão no cruzamento da Avenida Anhanguera com a Perimetral Norte, em Goiânia

Motorista da carreta foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo

Paulino Henjengo - 26 de abril de 2025

Passageira estava grávida de oito meses e morreu no local. Foto: Reprodução)

No início da noite deste sábado (26), uma mulher grávida de oito meses morreu após sofrer um grave acidente envolvendo um caminhão no cruzamento da Avenida Anhanguera com a Avenida Perimetral Norte, em Goiânia.

No momento dos fatos, um jovem, de 28 anos, estava pilotando uma motocicleta Suzuki Intruder com a esposa, de 26 anos, como passageira.

O caminhão realizava uma conversão à direita, quando a motocicleta colidiu transversalmente na lateral do veículo. O impacto foi tão violento que derrubou os dois ocupantes da moto.

O motociclista ficou gravemente ferido e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, que esteve presente no local e o encaminhou ao Hospital de Urgências de Goiânia (Hugol).

A mulher apresentava sinais de traumatismo craniano, além de uma grave laceração na perna direita. O atendimento foi altamente prioritário, mas infelizmente ela não resistiu aos ferimentos. Apesar disso, ela também foi encaminhada ao hospital por conta do bebê.

O motorista do caminhão foi submetido ao teste do bafômetro que resultou em 0,00 mg/l, indicando que ele não havia consumido álcool.

O caminhão estava regular e foi liberado no local. No entanto, a motocicleta apresentava irregularidades. Diante disso, foi guinchada e levada ao pátio do Detran.

