Homem que morreu em grave acidente na Perimetral Norte era motorista de aplicativo, DJ e vivia fase promissora

Notícia sobre o falecimento causou forte comoção nas redes sociais

Paulino Henjengo - 26 de abril de 2025

Martinho Douglas dos Santos Leal também atuava com Dj. (Foto: Reprodução/Instagram)

A morte de Martinho Douglas dos Santos Leal, de 34 anos, ocorrida na noite da última sexta-feira (25) na Avenida Perimetral Norte, em Goiânia, gerou grande comoção nas redes sociais e entre colegas de profissão.

Conhecido também como DJ Kronomode, Martinho não era apenas motoboy — ele se destacava como produtor musical. Amigos relatam que ele vivia uma fase promissora na carreira artística, sendo reconhecido pelo seu talento e dedicação.

“Ele estava tendo reconhecimento do seu esforço e estudos nessa área de produção musical. Também sempre foi um rapaz muito esforçado e dedicado”, descreveu uma amiga.

O falecimento precoce do DJ causou forte mobilização nas redes sociais. Páginas de notícias locais, como o perfil “Jardim Balneário Oficial Notícias” (@jardimbalneariooficialnoticias), prestaram homenagens por meio de uma nota de pesar, exaltando a coragem e a luta diária do jovem pelas ruas da cidade.

“É com profunda tristeza que comunicamos o falecimento do nosso colega e amigo de profissão… Perdemos um guerreiro, um irmão que, como tantos outros, enfrentava diariamente as dificuldades das ruas para levar o sustento para casa”, detalhou o administrador da página.

A mensagem emocionou seguidores, que o lembraram como “uma pessoa sensacional em tudo que fazia”. Outro internauta disse: “Ele era um retrato do homem brasileiro atual, mecânico durante o dia, moto Uber a noite e ainda era DJ”.

Entenda como ocorreu o acidente

Martinho e uma passageira, identificada como Nathielle Oliveira Costa, de 18 anos, estavam parados no semáforo quando foram violentamente atingidos por uma caminhonete Dodge Ram.

De acordo com as autoridades, a condutora do veículo, de 33 anos, teria perdido o controle da direção, colidido contra árvores no canteiro central e invadido a pista contrária onde estavam o motociclista e um caminhão.

Martinho morreu ainda no local. Já Nathielle, foi socorrida em estado grave e levada ao Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol). O motorista do caminhão não se feriu.

A motorista da caminhonete recusou-se a fazer o teste do bafômetro, no entanto, um exame posterior realizado no Instituto Médico Legal (IML) não apontou sinais de embriaguez.

A Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (DICT) abriu um inquérito para apurar as circunstâncias do acidente.

Quer ficar por dentro de tudo o que está rolando na Grande Goiânia? Clique aqui e leia as últimas notícias de hoje!