Houve morte em acidente na Perimetral em Goiânia entre moto, caminhonete e caminhão

Outra vítima foi levada em estado grave para o Hugol

Natália Sezil - 26 de abril de 2025

Acidente envolveu três veículos. (Foto: Reprodução)

Um acidente envolvendo três veículos deixou uma vítima fatal e uma pessoa em estado grave, na Avenida Perimetral Norte, no Setor Jardim Diamantina, em Goiânia, nos minutos finais da noite desta sexta-feira (25).

Um motociclista, de 34 anos, e um motorista de caminhão, de 40 anos, estavam parados no semáforo quando foram acertados por uma caminhonete, que vinha no sentido contrário.

A condutora do carro modelo Dodge Ram, de 33 anos, teria perdido o controle, batido em duas árvores no canteiro central e invadido a pista onde estavam os outros dois veículos.

Com a força do impacto, a parte dianteira do caminhão e da caminhonete ficaram destruídas. O motociclista acabou indo ao chão, com diversas fraturas. O Corpo de Bombeiros esteve no local, mas pôde apenas constatar o óbito.

A passageira da motocicleta, de 18 anos, também teve ferimentos graves. Ela foi levada pelos socorristas ao Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol).

O acidente mobilizou diversos agentes, dentre eles o Batalhão de Trânsito e a Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (DICT).

A Polícia Técnico-Científica e o Instituto Médico Legal (IML) também estiveram no local, para realizar a retirada do corpo.

Na presença dos policiais, a motorista da caminhonete teria se recusado a passar pelo teste do bafômetro. Ao ser encaminhada ao IML, entretanto, o perito médico legal constatou que ela não estava embriagada.

Agora, o caso deve ficar sob responsabilidade da DICT, que irá apurar o que causou a perda da direção da Dodge Ram e a dinâmica do acidente, e tomará as medidas cabíveis.

