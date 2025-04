Aeroporto de Goiânia lança novidade em ‘parceria’ com o Google

Ferramenta permite uma visita online a áreas como embarque, desembarque, check-in, praça de alimentação e lojas

Davi Galvão - 28 de abril de 2025

Aeroporto de Goiânia. (Foto: Infraero/Divulgação)

Com alguns cliques e sem sair de casa ou mesmo se levantar, os internautas já podem “ir” até o Aeroporto de Goiânia em um tour virtual passando pelas principais áreas da instalação.

A iniciativa que faz parte de um projeto da CCR Aeroportos para aproximar o público da infraestrutura dos terminais que administra.

Ao todo, 17 aeroportos operados pela companhia contam com a ferramenta, que permite uma visita online a áreas como embarque, desembarque, check-in, praça de alimentação e lojas.

As imagens foram captadas entre novembro de 2024 e janeiro deste ano, em parceria com a empresa Pro 360, licenciada pelo Google Street View.

Para acessar o recurso, basta pesquisar “Aeroporto de Goiânia” no Google, clicar na aba “Maps”, arrastar o Pegman (ícone amarelo em forma de boneco) até o aeroporto e iniciar a navegação virtual.

Segundo a Gerente Executiva de Comunicação da CCR Aeroportos, Josy Tibério, o projeto facilita a experiência do passageiro. “Possibilitamos que o passageiro conheça, via imagens panorâmicas, áreas como as de embarque e desembarque, check-in, praça de alimentação, entre outros, dando mais visibilidade às nossas estruturas”, afirmou.

Além de Goiânia, os aeroportos de Imperatriz, Bagé, Bacacheri, Curitiba, Palmas, Navegantes, Pampulha, BH Airport, Londrina, Petrolina, Teresina, Pelotas, Uruguaiana, São Luís, Joinville e Foz do Iguaçu também já contam com o tour virtual.

Quer ficar por dentro de tudo o que está rolando na Grande Goiânia? Clique aqui e leia as últimas notícias de hoje!