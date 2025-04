Sandro Mabel anuncia destino do Jóquei Clube de Goiânia

Espaço histórico será desapropriado e pode se transformar em novo centro cultural no coração da capital

Paulino Henjengo - 29 de abril de 2025

Sandro Mabel definiu qual será o destino do Jóquei Clube de Goiânia. (Foto: Reprodução)

O cenário de abandono que há anos marca o Jóquei Clube de Goiás — um dos prédios mais emblemáticos de Goiânia — pode finalmente estar perto do fim. Localizado entre a Rua 3 e a Avenida Anhanguera em plena região Central, o local será desapropriado pela Prefeitura e dará lugar a um centro cultural.

A promessa foi feita nesta segunda-feira (28) pelo prefeito Sandro Mabel (UB), durante o lançamento da campanha “Goiânia Art Déco – 100 Anos” – movimento que marca boa parte da identidade visual de Goiânia.

Agora vai?

Ao jornal A Redação, Mabel afirmou que a transformação será real e parte de um projeto mais amplo de valorização do Centro de Goiânia. “É um sonho antigo que hoje estou dividindo com muita gente. Com esforço, parcerias e um projeto bem estruturado, esse espaço vai voltar a ter vida”, declarou o prefeito.

De acordo com o chefe do Executivo municipal, o documento sobre a desapropriação já está sendo revisado e deve ser assinado nos próximos dias. Ainda não foram divulgados detalhes sobre as negociações com os atuais proprietários, mas ele garantiu que desta vez, há um plano consistente por trás da proposta.

Patrimônio e pertencimento

A retomada do Jóquei Clube promete ir além de uma simples reocupação. A proposta é resgatar o valor arquitetônico e cultural do espaço. Além disso, a ideia é inseri-lo no contexto de celebração do centenário do Art Déco.

Se concretizada, a revitalização do clube poderá devolver à população um local de memória e convivência.

Um gigante adormecido no coração da capital

Fundado em 1938 como Automóvel Clube de Goiás, o espaço foi um dos primeiros símbolos da alta sociedade goianiense. Ao longo dos anos, serviu como palco de eventos sociais, esportivos e culturais que marcaram gerações.

Com o passar das décadas, no entanto, o clube perdeu relevância. A evasão de sócios, o crescimento das dívidas e a falta de investimentos estruturais contribuíram para o seu fechamento.

O que restou foi uma construção grandiosa, mas abandonada em uma das regiões mais movimentadas de Goiânia — um gigante adormecido aguardando um novo propósito.

