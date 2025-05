Conheça a melhor carne para carne moída (mais barata que patinho e com melhor sabor)

Corte surpreende ao entregar mais sabor, suculência e economia na cozinha do dia a dia

Isabella Valverde - 02 de maio de 2025

(Foto: Captura de Tela/YouTube)

Quando se fala em carne moída, o patinho costuma ser o primeiro corte que vem à mente. Isso porque é conhecido por ser magro, versátil e fácil de preparar.

No entanto, o preço do patinho subiu bastante nos últimos anos, o que tem feito muitas pessoas procurarem alternativas mais acessíveis que não comprometam o sabor e a qualidade das refeições.

E é aí que entra o acém — um corte menos valorizado, mas que pode surpreender tanto pelo custo quanto pelo resultado no prato.

Conheça a melhor carne para carne moída (mais barata que patinho e com melhor sabor)

O acém é um corte do dianteiro do boi, geralmente usado para cozidos e ensopados, mas que funciona muito bem quando moído.

Ele é mais barato que o patinho e, graças à sua composição com um pouco mais de gordura, entrega uma carne moída mais suculenta e saborosa.

Essa gordura, aliás, é a responsável por deixar preparações como hambúrgueres, molhos, recheios e refogados muito mais ricas em sabor.

Enquanto o patinho pode ficar mais seco, especialmente se for preparado sem muita atenção, o acém é mais tolerante a erros na cozinha e tende a ficar macio e úmido com mais facilidade.

Outro ponto positivo é o preço. Em muitos açougues e supermercados, o quilo do acém pode custar até 30% menos que o do patinho.

Isso faz dele uma excelente alternativa para quem precisa economizar sem abrir mão da carne bovina nas refeições.

Para quem cozinha grandes quantidades ou precisa alimentar uma família inteira, essa diferença no valor faz muita diferença no final do mês.

Na hora de comprar, vale a pena pedir ao açougueiro para moer o acém na hora. Dá também para solicitar a remoção de excesso de gordura ou nervuras, caso prefira uma carne mais limpa.

O ideal é moer apenas uma vez, para preservar a textura da carne e garantir um bom resultado, especialmente em receitas como bolonhesa, tortas salgadas, escondidinho ou panquecas recheadas.

O preparo também é simples. Basta refogar com alho, cebola, pimentão ou os temperos de sua preferência, deixando que a carne doure bem para liberar todo seu sabor.

Se quiser um resultado mais leve, dá para escorrer o excesso de gordura após o refogado, mas sem exageros — é ela que garante o gosto marcante do prato.

Por tudo isso, o acém se destaca como a melhor carne para moer atualmente: mais barata que o patinho, mais saborosa e incrivelmente versátil.

Se você ainda não testou, vale dar uma chance e descobrir como esse corte pode transformar suas receitas do dia a dia.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!