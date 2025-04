Motorista de aplicativo é surpreendido com viagem de mais de R$ 5 mil: “avião dava mais barato”

Condutor recebeu um chamado para um local inesperado e com um valor mais surpreendente ainda

Magno Oliver - 30 de abril de 2025

(Foto: Captura de Tela/Instagram/@uberquepresta)

Trabalhar como motorista de aplicativo é ter a certeza de que você precisa se preparar para qualquer tipo de situação. Principalmente para viajar para lugares inesperados.

Mas já pensou estar rodando em sua cidade e, de repente, se surpreender com uma corrida para um destino um tanto inusitado? Você teria coragem?

Foi o que aconteceu com o motorista de aplicativo Ricardo Medeiros. A história repercutiu tanto que foi parar no Instagram do @uberquepresta.

Motorista de aplicativo é surpreendido com viagem de mais de R$ 5 mil: “avião dava mais barato”

O que era para ser um simples dia de viagens e atendimentos curtos aos destinos que os passageiros escolheram, mudou rapidamente.

Um motorista de aplicativo recebeu um chamado de viagem bem diferente e com um valor bem alto. Ele, estando no Rio de Janeiro, recebeu um chamado para o Amapá (AP).

Só por curiosidade, o condutor resolveu aceitar o pedido da chamada para ver se o passageiro reagiria e perceberia o erro de destino.

“Olha a viagem que tocou para mim, parça! Amapá! Eu vou mandar mensagem (se referindo ao passageiro), eu vou ter que mandar mensagem”, disse o condutor.

Em seguida, ele entra em contato pelo chat e questiona o passageiro se a viagem realmente era interestadual e para o destino que ele queria.

Em resposta, o passageiro confirma: “Sim”. O motorista se assusta e questiona aos seguidores que seria impossível aceitar aquele trajeto.

“Ele acha que alguém iria aceitar essa viagem para o meio do nada. Ah, isso aqui é muito assalto, muito assalto”, finaliza o motorista.

Os internautas se divertiram com a situação e deixaram um aviso, falando que certamente essa viagem seria um golpe.

“O golpe tá aí.. cai quem quer né”, disse um.

“Avião dava mais barato, isso é golpe!”, afirmou outro.

Confira o vídeo completo da história do Uber:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ricardo Medeiros (@uberquepresta)

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo online e em tempo real para você!