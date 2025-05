Motorista de aplicativo detalha como aconteceu roubo que terminou em morte após confronto com a PM

Suspeitos, de 24 e 19 anos, eram de Anápolis, mas cometeram o crime em Senador Canedo

Da Redação - 02 de maio de 2025

Carro do motorista de aplicativo que teria sido assaltado. (Foto: Reprodução)

Dois jovens morreram em um confronto com a Polícia Militar (PM), após assaltarem um carro no Jardim Guanabara, região Norte de Goiânia, na madrugada desta sexta-feira (02).

O proprietário do veículo seria um motorista de aplicativo, que estaria esperando por uma corrida quando foi abordado pela dupla. Primeiro, os jovens teriam pedido que ele fizesse uma corrida particular (fora do aplicativo), ao que ele teria se recusado.

Segundo o profissional, eles teriam, depois disso, tentado solicitar uma viagem pelo app. Entretanto, sem conseguir, ao que teriam dito para o condutor que “infelizmente, vamos precisar do seu carro”.

Em seguida, a dupla teria ameaçado o motorista com uma arma de fogo, assaltado o veículo e fugido com o carro.

Os dois jovens teriam sido encontrados algum tempo depois, já na GO-010, na altura de Senador Canedo, Região Metropolitana da capital, e abordados pela PM.

Inicialmente, eles teriam reduzido a velocidade para atender à abordagem. Na sequência, entretanto, teriam acelerado o carro na direção dos policiais.

Seguidos pelas autoridades, uma segunda abordagem teria acontecido, ao que a dupla teria descido do veículo e fugido correndo. Nesse momento, um conflito teria se iniciado entre os jovens e a polícia.

Diante dos ferimentos sofridos pelos dois envolvidos, o Corpo de Bombeiros esteve no local para prestar os primeiros-socorros, mas pôde apenas constatar os óbitos.

Os jovens foram identificados como Julio Cesar de Carvalho Lopes, de 19 anos, e Gilson Felipe Souza da Silva, de 24 anos. Os dois eram de Anápolis, já com passagens pela polícia, por diversos crimes – como latrocínio (roubo seguido de morte).

Com as mortes confirmadas, também foi acionada a Perícia, responsável por verificar a dinâmica do ocorrido. As armas de fogo que estariam em posse da dupla foram apreendidas e levadas à delegacia.

Agora, o caso deve seguir sob tutela da Polícia Civil (PC), que fica responsável pelas medidas legais.

