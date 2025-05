Por causa de “dedo do meio”, mulher agride funcionária em panificadora de Caldas Novas

Vítimas manifestaram interesse em representar criminalmente contra a agressora pelos crimes de injúria e lesões corporais

Paulino Henjengo - 01 de maio de 2025

Briga em panificadora em Caldas Novas. (Foto: Reprodução)

Uma confusão envolvendo uma suposta ofensa com gesto obsceno — o popular “dedo do meio” — terminou em agressão dentro de uma panificadora localizada na região central de Caldas Novas, na manhã desta quinta-feira (1º).

A gerente do estabelecimento estava trabalhando normalmente quando foi surpreendida pela chegada de uma mulher de 42 anos — ex-funcionária do local — acompanhada do marido. O casal teria ido até a loja cobrar o pagamento de alguns dias de serviço prestados por ela.

Segundo relatos, a gerente a informou que o acerto seria feito em momento oportuno, mas a antiga colaboradora não teria aceitado a justificativa. Diante disso, começou a proferir xingamentos e, em seguida partiu para a agressão física.

Ao notar a confusão, alguns funcionários tentaram intervir. Nesse momento, uma das trabalhadoras também acabou sendo agredida, sofrendo ferimentos leves.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e no local, a suposta autora apresentou uma versão diferente dos fatos. Segundo ela, desde o dia anterior vinha tentando receber pelos dias trabalhados e, durante uma das conversas com a gerente, teria sido desrespeitada com um gesto ofensivo.

Revoltada, contou que retornou ao local nesta quinta-feira e, sentindo-se humilhada acabou perdendo o controle emocional o que resultou na discussão. Sobre a agressão contra a outra colaboradora, afirmou que não teve a intenção de feri-la e que tudo aconteceu no calor do momento.

As duas vítimas manifestaram interesse em representar criminalmente contra a agressora pelos crimes de injúria e lesões corporais.

Todas as partes foram conduzidas à Delegacia de Polícia Civil (PC) e passaram por exames médicos.

