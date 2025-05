Trabalhador morre eletrocutado durante montagem de telhado em Goiânia

Corpo de Bombeiros tentou reanimação durante vários minutos, mas sem sucesso

Natália Sezil - 02 de maio de 2025

Diogo da Rocha Ferreira tinha 30 anos. (Foto: Reprodução)

Um homem, de 30 anos, morreu por choque elétrico enquanto trabalhava em um canteiro de obras, na Vila Alto da Glória, região Sul de Goiânia, na tarde desta sexta-feira (03).

Diogo da Rocha Ferreira estaria montando uma estrutura de telhado quando encostou na fiação e sofreu a descarga elétrica.

Com isso, foi acionado o Corpo de Bombeiros, que encontrou o homem já sem respiração.

No local, os militares deram início a técnicas de reanimação, incluindo manobras de massagem cardíaca e intubação, durante o que teriam sido 30 minutos.

Apesar dos esforços, a vítima não resistiu e teve o óbito constatado. Em seguida, o Instituto Médico Legal (IML) ficou responsável pelo corpo.

A perícia também esteve no local, para verificar as condições do acidente. O caso, agora, deve ser apurado pela Delegacia de Investigações de Homicídio (DIH), que fica responsável por confirmar a dinâmica do ocorrido.

