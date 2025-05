O segredo dos ricos para manter a casa sempre fresquinha

Nem sempre luxo significa desembolsar milhares de reais

Anna Júlia Steckelberg - 03 de maio de 2025

(Foto: Captura de Tela/Instragram)

Você já entrou naquela casa chique, cheia de planta, mármore e ar-condicionado no talo… e pensou: “como é que esse povo vive nessa casa sempre fresquinha enquanto eu tô derretendo no ventilador de três pás?” Pois é.

A resposta não está só no dinheiro — mas numa bolinha marrom que parece inocente, mas faz mágica. E o nome dela é argila expandida.

Quem entrega esse truque de mestre é o casal Anderson e Thais Cabral, que bombam nas redes sociais com dicas práticas (e realistas) pra quem tá construindo ou reformando. Em um dos vídeos mais comentados deles, o casal revela o “segredo dos ricos” pra manter a casa fresquinha mesmo no calor de rachar: trocar o telhado convencional por um terraço com argila expandida.

Mas calma que não precisa demolir sua casa! Eles garantem: se você já tem um telhado, é só colocar a argila entre ele e a laje. O efeito é o mesmo — e o frescor também!

Mas por que essa bolinha funciona tão bem? A explicação é simples e científica: a argila expandida tem alta capacidade de isolamento térmico. Ela reduz em até 5°C a temperatura interna da casa, o que não só traz alívio no calorão, como diminui em até 40% o uso do ar-condicionado. Ou seja, economia na conta de luz e mais conforto no dia a dia.

Ah, e atenção pro pulo do gato: antes de aplicar a argila, é fundamental passar um impermeabilizante na laje. Isso evita infiltrações e garante que seu sistema fique eficiente e durável.

No fim das contas, a tal “riqueza” está menos no bolso e mais na inteligência de quem sabe construir com estratégia. E se for pra investir, que seja em conforto térmico e conta de luz mais baixa.

Agora você já sabe: o frescor dos ricos cabe num saco de argila. Bora aplicar?

