Jota Quest vai se apresentar em Goiânia; ingressos são até 5kg de alimentos

Programação completa em Goiás e em todo o Brasil pode ser conferida no Portal do Comércio

Paulino Henjengo - 04 de maio de 2025

Banda mineira Jota Quest (Foto: Divulgação)

A banda mineira Jota Quest será a atração principal da Semana S em Goiânia. O show está marcado para o dia 16 de maio a partir das 20h, no Palácio da Música, localizado no Centro Cultural Oscar Niemeyer.

O acesso ao evento será feito por meio da troca de alimentos não perecíveis, com a quantidade variando conforme o público: trabalhadores do comércio poderão garantir entrada com 2 kg, já os conveniados com 3 kg e o público em geral, com 5 kg. A permuta dos ingressos começa já na próxima segunda-feira (06), nas unidades do Sesc Centro e Faiçalville, a partir das 09h.

No repertório da apresentação, estão hits que marcaram gerações, como “Dias Melhores”, “Fácil”, “Só Hoje”, além de faixas mais recentes como “Te Ver Superar” e “Valer o Dia” que fazem parte do novo álbum “De Volta ao Novo (Deluxe)”, lançado em 2024.

Programação vai além do show

A Semana S, é promovida pelo Sistema Comércio em todo o Brasil, ocorre entre os dias 12 e 17 de maio e contará com diversas ações culturais, esportivas e de saúde no estado.

Na capital, o destaque também fica para o sábado (17), no Sesc Faiçalville com o Giro Sesc Circuito de Corridas a partir das 06h30. Os percursos variam entre 2,5 km e 15 km. As inscrições devem ser feitas no site sescgo.com.br, com valores entre R$ 40 e R$ 100, conforme a categoria do participante.

Ao longo do dia a unidade terá entrada gratuita para trabalhadores do comércio com credencial Sesc atualizada, além disso, haverá entrada solidária de 1 kg de alimento para conveniados e 2 kg para o público em geral. A programação inclui desde oficinas culturais, shows, cinema gratuito e atividades recreativas, até serviços de saúde como aferição de pressão, glicemia e atendimentos odontológicos.

Interior

Além de Goiânia, cidades como Anápolis, Jataí, Caldas Novas e Itumbiara, estão dentro do cronograma com eventos marcados para o dia 17. Em Anápolis, a programação inclui hidroginástica, aulões de pilates e funcional, clube do livro, festival de sinuca, gincanas e apresentação instrumental do Clube do Choro. Já no no Sesc Jataí, haverá show com a cantora Nega Si e atividades voltadas para saúde e lazer.

Em Caldas Novas, os hóspedes do Sesc Thermas poderão participar de caminhada ecológica, oficinas circenses, esportes recreativos e curtir o show do cantor Pádua. Por fim, em Itumbiara, o roteiro conta com palestras, circuito funcional, atividades educativas e oficinas criativas.

A agenda completa em Goiás e em todo o Brasil pode ser conferida no Portal do Comércio.

