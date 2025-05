Lista de todas as profissões que mais decepcionam quem se forma

Confira quais carreiras mais frustram recém-formados e o que está por trás das expectativas não correspondidas

Isabella Valverde - 04 de maio de 2025

(Foto: Fabio Rodrigues – Pozzebom/Agência Brasil)

Escolher uma profissão é uma das decisões mais importantes da vida.

No entanto, nem sempre a prática corresponde às expectativas criadas durante a graduação.

Seja pela realidade do mercado de trabalho, pela remuneração abaixo do esperado ou pela falta de reconhecimento, algumas profissões estão entre as que mais decepcionam quem se forma.

A seguir, listamos as principais:

1. Direito

Apesar de ser tradicionalmente valorizado, muitos bacharéis em Direito enfrentam um mercado saturado e dificuldades para passar na prova da OAB.

O início da carreira, muitas vezes, é marcado por salários baixos e excesso de trabalho.

2. Arquitetura e Urbanismo

O glamour da profissão muitas vezes esconde a dura realidade de lidar com orçamentos apertados, clientes exigentes e escassez de oportunidades bem remuneradas, principalmente no início da carreira.

3. Jornalismo

A paixão por contar histórias e informar a população entra em choque com a precarização do mercado jornalístico, a forte concorrência e os baixos salários, que levam muitos profissionais a mudar de área.

4. Publicidade e Propaganda

Embora a criatividade seja o grande atrativo, a realidade inclui longas jornadas, pressão por resultados, salários iniciais modestos e um mercado instável, o que desanima boa parte dos recém-formados.

5. Psicologia

Apesar da crescente valorização da saúde mental, a jornada até conquistar estabilidade financeira pode ser longa.

Muitos psicólogos precisam de especializações caras e passam anos construindo uma clientela sólida.

6. Engenharia

Engenharia é vista como uma carreira sólida, mas, em algumas especialidades, o mercado de trabalho é instável e pode exigir deslocamentos, jornadas extensas e anos para alcançar uma boa remuneração.

7. Administração

Sendo um dos cursos mais procurados, a Administração sofre com a superoferta de profissionais no mercado.

Isso torna difícil conquistar posições de destaque logo no início da trajetória.

8. Artes

A formação artística pode ser apaixonante, mas a falta de reconhecimento, as limitações financeiras e a necessidade de múltiplas fontes de renda fazem com que muitos artistas abandonem seus sonhos ou busquem outras alternativas.

9. Turismo

Embora o setor de Turismo ofereça oportunidades incríveis, a realidade do mercado inclui instabilidade, sazonalidade e salários relativamente baixos para grande parte das funções.

10. Ciências Biológicas

A atuação em pesquisas e meio ambiente é admirável, mas, no Brasil, as oportunidades de emprego são limitadas e a remuneração, especialmente no setor público, costuma ser frustrante para muitos recém-formados.

Em tempo

É importante lembrar que toda profissão pode ser fonte de realização pessoal e profissional, dependendo das expectativas, da preparação e da adaptação de cada um.

Conhecer a realidade do mercado antes de decidir uma carreira é essencial para evitar frustrações futuras.

