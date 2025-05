6 erros que comprometem a eficiência do ar-condicionado em casa

De repente ele começa a falhar, a conta de energia está vindo muito alta e você não entende o motivo? Vamos te explicar

Magno Oliver - 05 de maio de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/VRL Tecnologia)

O ar-condicionado virou item essencial em um lar atualmente. Ele é necessário para os dias quentes, no entanto, muitas vezes acaba não funcionando como deveria e a gente espera.

Então, confira agora alguns erros que podem estar comprometendo a eficiência do seu aparelho.

6 erros que comprometem a eficiência do ar-condicionado em casa

1. Esquecer de conferir a vedação de portas e janelas

É muito importante conferir a vedação das portas e janelas da sua casa.

Acontece que vazamentos de ar pelas frestas das portas e janelas podem fazer o ar-condicionado trabalhar mais para manter a temperatura interna. Esse pequeno erro de planejamento gera maior consumo de energia.

2. Ligar o ar-condicionado sem regulagem de umidade

Muitas pessoas apenas ligam o ar-condicionado e pronto. Elas esquecem que é necessário regular a umidade também.

Assim, manter a umidade do ambiente muito baixa pode deixar o ar-condicionado sobrecarregado. Esse pequeno erro de ajuste também afeta a sua performance em um ambiente e a conta de energia vem alta depois.

3. Não fazer limpeza do filtro regularmente

Ar-condicionado precisa de manutenção frequente, principalmente em temporadas de altas temperaturas.

Muita gente esquece que os filtros sujos bloqueiam a circulação de ar e forçam o aparelho a trabalhar mais, gerando consumo bem maior de energia.

4. Deixar a temperatura muito baixa

Colocar a temperatura num grau muito baixo não faz o ambiente esfriar mais rápido e ainda por cima aumenta o consumo de energia.

5. Instalação em local inapropriado

Para instalar um ar-condicionado em casa é necessário planejamento e avaliação técnica sobre lugar, condições e riscos de instalação.

Assim, se o aparelho estiver exposto diretamente ao sol, por exemplo, ou em locais com pouca circulação de ar, a eficiência diminui.

O local onde você vai colocar seu aparelho precisa ser muito bem pensado e avaliado por um especialista.

6. Ignorar as manutenções periódicas

Ter a casa geladinha é bom, mas para isso é preciso se atentar às manutenções periódicas.

Muita gente não segue as manutenções preventivas que o ar-condicionado exige, como checar o estado do gás, as partes internas, vazamentos em mangueiras e limpeza do filtro. Isso pode prejudicar o desempenho térmico e energético do aparelho.

