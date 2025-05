Corretora de Anápolis está internada há cinco dias após ser picada por cobra

Paulino Henjengo - 05 de maio de 2025

Corretora de Anápolis revelou detalhes da situação pelas redes sociais. (Foto: Reprodução/Instagram)

A corretora de imóveis Sany Galdino, de 26 anos, está internada há cinco dias no Hospital Municipal Alfredo Abrahão, em Anápolis, após ter sido picada por uma cobra cascavel.

Ela foi “atacada” enquanto gravava um vídeo de divulgação de um condomínio localizado às margens da BR-060, próximo ao Posto Presidente.

Mesmo em recuperação, ela relatou nas redes sociais os impactos da picada e, em uma nova atualização tranquilizou os seguidores sobre o estado de saúde dela.

“Eu ainda estou no hospital porque onde fui picada, ainda há bastante inflamação muscular. Acho que ainda vou ficar por aqui mais uns dias, tomando antibióticos, até ficar 100% curada para poder ter uma vida normal fora daqui de novo. Precisamos ter muito cuidado mesmo. Eu realmente não esperava que algo do gênero acontecesse comigo”, desabafou.

Em nota enviada ao Portal 6, a unidade hospitalar informou: “A paciente está na enfermaria clínica, em bom estado geral, consciente, orientada, respiração espontânea em ar ambiente. Programação para alta hoje.”

Como tudo aconteceu

Em relato nas redes sociais, a corretora contou que foi até o local no dia 30 de abril, com outros colegas de trabalho, mas decidiu retornar sozinha para registrar imagens com mais calma.

Ao parar o carro em frente a uma área de mata preservada, desceu distraída, focada no celular, e não percebeu a aproximação do animal.

“Ela me pegou de surpresa. Só vi depois da bocada. Na hora, dei um grito e chutei, mas foi rápido… Quando olhei o tamanho dela, nem acreditei”, lembrou.

Mesmo com o susto, ela conseguiu dirigir até a portaria do condomínio e de lá, até uma unidade de saúde. No caminho, ligou para um amigo enquanto começava a sentir os efeitos do veneno.

“Minha perna começou a pesar, a mandíbula travando, visão turva. Daí pra frente, foi só pra trás”, descreveu.

