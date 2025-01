Márcio Corrêa abre as portas do Hospital Municipal Alfredo Abrahão para urgência e emergência

Primeiro ato da gestão do novo prefeito busca desafogar a rede municipal de saúde, especialmente a UPA da Vila Esperança

Paulo Roberto Belém - 01 de janeiro de 2025

Márcio Corrêa determinou a abertura das portas do Hospital Municipal Alfredo Abrahão para urgência e emergência. (Foto: Reprodução)

Como primeiro ato de gestão, nesta quarta-feira (1º), o prefeito Márcio Corrêa (PL) oficializou a abertura do Hospital Municipal Alfredo Abrahão (HMAA) para atendimentos de urgência e emergência, marcando um avanço significativo na saúde pública de Anápolis.

Com três mil metros quadrados de área construída e gestão da Fundação Universitária Evangélica (Funev), o hospital já iniciou os atendimentos e promete desafogar unidades como a UPA da Vila Esperança, que frequentemente opera acima de sua capacidade.

Márcio destacou que a reabertura do HMAA era um compromisso de campanha e anunciou que em breve a gestão promoverá um mutirão para zerar a fila de exames e cirurgias, além de uma reestruturação geral nas unidades de saúde.

“Nosso objetivo é garantir um atendimento mais ágil e digno para a população. O Alfredo Abrahão será um ponto de apoio essencial para melhorar a qualidade da saúde pública em nossa cidade.”

O evento contou com a presença da secretária de Saúde, Eliane Pereira dos Santos, do secretário de Comunicação, Luís Gustavo Rocha, do vice-prefeito Walter Vosgrau (MDB) e outras autoridades locais.