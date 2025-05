Descubra qual o segredo para viver mais, segundo estudo de Harvard

Talvez esse mistério esteja bem em baixo do seu nariz e você ainda não percebeu

Anna Júlia Steckelberg - 05 de maio de 2025

(Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

Se você está esperando uma fórmula mágica ou uma poção secreta para viver mais, a resposta pode te surpreender: ela já está no seu prato. Literalmente.

Um estudo de Harvard, considerado um dos mais abrangentes já feitos sobre longevidade, revelou que a chave para envelhecer bem pode estar nas escolhas alimentares diárias — e o melhor: sem modismos ou ingredientes raros.

Descubra qual o segredo para viver mais, segundo estudo de Harvard

A pesquisa acompanhou mais de 105 mil pessoas, entre 39 e 69 anos, por três décadas. Isso mesmo: 30 anos de dados, refeições e relatos minuciosos sobre os hábitos alimentares desses participantes.

E o que os cientistas encontraram? Que aqueles que seguiram padrões alimentares saudáveis tiveram uma chance significativamente maior de chegar aos 70 e 75 anos com autonomia, saúde e qualidade de vida.

O destaque ficou para quem adotou a chamada Alimentação Saudável Alternativa, uma dieta rica em frutas, verduras, grãos integrais, legumes, castanhas e gorduras boas, como o azeite de oliva.

De quebra, ela limita o consumo de carnes vermelhas, alimentos ultraprocessados, refrigerantes, sódio e farinhas refinadas. O resultado? Esses sortudos tiveram 86% mais chance de envelhecer bem aos 70 anos e até 2,2 vezes mais chance de manter a saúde aos 75, em comparação aos demais.

Mas não para por aí. O Índice de Dieta de Saúde Planetária — que equilibra a saúde do ser humano com a do planeta, priorizando alimentos de origem vegetal — também se destacou entre os hábitos mais eficazes.

A conclusão do estudo é clara e direta: quanto menos alimentos ultraprocessados no prato, melhor. Especialmente carnes processadas e bebidas açucaradas (inclusive as dietéticas) foram associadas a um envelhecimento menos saudável.

Ou seja, a boa e velha receita da vovó ainda vale: comida de verdade, feita com ingredientes frescos e o mínimo de pacotinhos possível. Não precisa se mudar para o Mediterrâneo nem virar especialista em quinoa — só prestar mais atenção naquilo que está colocando no carrinho de compras.

Afinal, viver mais não precisa ser complicado. E com um bom prato de salada, pode até ser delicioso.

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades em tempo real!