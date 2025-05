“Hack” simples para comer mais e pagar menos no McDonald’s

Influenciador ensina truque que faz o famoso lanche triplo sair mais barato — e o vídeo causou alvoroço nas redes sociais

Anna Júlia Steckelberg - 06 de maio de 2025

(Foto: Captura de Tela/Instagram)

Você já saiu do McDonald’s com aquela sensação de que comeu pouco e pagou muito? Pois um “gênio da economia informal” decidiu botar fim nesse sofrimento — e ainda viralizou ensinando o caminho das pedras para economizar (e se empanturrar).

O nome dele é Vinny Oliveira, e o truque foi compartilhado em um vídeo que correu mais que cupom de casquinha grátis. Ele começa mostrando o Triplo Burger, aquele clássico com três carnes, que custa nada menos que R$ 22,50. Aí vem o pulo do gato: o Duplo Burger com Queijo, que vem com duas carnes, sai por R$ 10,90.

A ideia do “hack” é simples e brilhante: pedir o Duplo e adicionar mais uma carne e uma fatia de queijo. O preço total do lanche com os adicionais? R$ 18,90. Ou seja, R$ 3,60 a menos que o Triplo — com o mesmo recheio.

Nos comentários, os seguidores foram à loucura. “Pronto! Tô indo no Mc agora hahahaha”, disse um. Outro já ficou com medo da descoberta: “Apaga esse vídeo logo antes que viralize, vai acabar com meu esquema.” Teve até quem se sentiu sabotado na dieta: “Eu querendo começar a treinar e tu me vem com um hack desses? Kkkkkkk poxa.”

Mas é claro que nem tudo são nuggets. Como bem lembrou uma usuária realista (e calejada): “Aí tu pega o pedido e vê que eles esqueceram de colocar os adicionais, é sempre assim, nunca vem certo.”

Se você é fã de McDonald’s e gosta de pagar menos pra comer mais (quem não?), vale testar esse truque. Só não esquece de conferir o pedido antes de sair do balcão — porque de nada adianta hackear o sistema se ele não entrega tudo direitinho.

