Mãe de estudante de Medicina descreve cenário aterrorizante após gravíssimo acidente na BR-060

Ao Portal 6, Cleia Wesmone, mãe de Isadora Nogueira Wesmone, deu detalhes de operação para resgatar as vítimas

Augusto Araújo - 08 de maio de 2025

Da esquerda para a direita: Camilla, Isadora (de cinza), Ana Vitória (de preto), Evelyn e Anna Luyza. Todas foram vítimas em grave acidente. (Foto: Arquivo Pessoal/ Cleia Wesmone)

Cenas de terror. Essa é a definição para a situação encontrada pelas equipes de resgate e familiares das cinco estudantes de medicina que sofreram um gravíssimo acidente na BR-060, na última segunda-feira (05).

Ao Portal 6, Cleia Wesmone, mãe de Isadora Nogueira Wesmone, de 20 anos, descreveu os momentos de aflição envolvendo a operação de resgate efetuada pelo Corpo de Bombeiros.

Ela afirmou que a filha estava no banco de trás do carro, junto com Camilla de Paula Lopes Cavalcante, de 19 anos, e Anna Luyza Carvalho, de 21 – sendo que a primeira morreu na hora e a segunda veio a óbito a caminho do hospital.

Cleia destacou que a mais velha chegou a ser resgatada consciente, mas não resistiu, em decorrência de uma fratura no pescoço.

Em relação ao salvamento de Isadora, os bombeiros precisaram fazer manobras com extremo cuidado, pois o veículo se encontrava desequilibrado e poderia sofrer um novo tombo.

“O médico do Samu disse para mim quando chegamos no hospital: ‘sua filha é um milagre’, Porque todas as meninas ficaram em cima dela. Com o capotamento, as duas meninas que estavam na frente foram para trás”, descreveu.

Em seguida, Cleia afirmou ter visto o momento em que a estudante foi retirada das ferragens após o acidente. A descrição é desoladora.

“Minha filha gritava de dor, gritava de dor, porque tinha muitas fraturas. Ela ia respondendo o que os socorristas perguntavam e eu falei com ela: ‘filha, tá tudo bem. Vai ficar tudo bem. A mamãe tá aqui’. Aí eu pegava nela e ela só gritava de dor. Eles aplicavam morfina várias vezes no transporte de lá até chegar aqui em Goiânia, mas a morfina não aguentava”.

Situação atual

À reportagem do Portal 6, Cleia afirmou que Isadora se encontrava em situação grave, entubada e em coma induzido, no Instituto Ortopédico de Goiânia (IOG), na manhã desta quinta-feira (08).

Ela sofreu uma lesão cerebral e precisará passar por uma operação na coluna. Além disso, ela também teve fraturas na clavícula e no rosto.

Por fim, a psicóloga afirmou que estudante Ana Vitória já saiu da UTI e está em leito de enfermaria, no Hospital Clínica do Esporte, enquanto Evelyn recebeu alta e já se encontra em casa, para continuar a recuperação.

