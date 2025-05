3 aparelhos que você SEMPRE deve tirar da tomada durante tempestades

Especialistas alertam para alguns modelos que a população deve ter a atenção redobrada com a estrutura física nesses momentos de turbulência

Magno Oliver - 09 de maio de 2025

(Foto: Captura de tela/ YouTube)

Eletrodomésticos em casa são aparelhos que podem ser um perigo iminente e é necessário sempre ter atenção, principalmente em momentos de chuvas e tempestades.

Mas, o que poucos sabem é que é preciso ter cuidado redobrado com alguns aparelhos em específico, principalmente se estiverem conectados à tomada.

Especialistas alertam: alguns aparelhos são mais vulneráveis a danos causados por descargas elétricas, sendo necessário ter o devido cuidado e atenção com o funcionamento deles.

3 aparelhos que você SEMPRE deve tirar da tomada durante tempestades

1. Televisores

O primeiro eletrodoméstico para se retirar da tomada durante chuvas ou tempestades é o televisor.

Presente em vários lares brasileiros, ele é item obrigatório em casa. O que muita gente esquece é que é necessário retirar a TV da tomada, pois os raios geram picos de voltagem que viajam pela rede elétrica e atingem as linhas de transmissão ou antenas. Assim, essa sobrecarga pesada pode queimar componentes sensíveis dentro dos aparelhos, como placas, leds e conectores.

2. Computador desktop

O famoso computador de mesa também é outro eletrodoméstico perigoso para manter ligado em dias chuvosos ou de forte tempestade.

Ele consome até 21 kWh por hora, mesmo estando ligado, e em momentos de sobrecarga da rede elétrica, as descargas emitem campos eletromagnéticos que criam correntes indesejadas nos cabos, queimando toda a fiação ou placas internas.

3. Notebooks

Já essa outra versão do computador de mesa, o notebook, chega a consumir até 18 kWh somente por estar conectado. Assim, com as novas tecnologias e implementação das luzes led em sua estrutura, os valores citados de consumo sobem mais um pouco.

Por isso, o ideal é conectar esses aparelhos na tomada apenas quando for utilizar e retirar imediatamente em casos de tempestades e chuvas bem fortes. Ele apresenta grande sensibilidade a variações elétricas e, em casos graves de descarga, o excesso de energia pode queimar placas, baterias e até a tela.

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo online e em tempo real para você!