6 palavras que quase todo brasileiro fala errado sem perceber

O mais curioso é que os erros passam despercebidos, mesmo em conversas com outras pessoas

Pedro Ribeiro - 12 de maio de 2025

(Foto: Reprodução/Marcos Santos/USP Imagens)

Você já parou para pensar em quantas palavras usamos todos os dias sem saber se estamos pronunciando corretamente?

A verdade é que muitas palavras fazem parte do nosso vocabulário desde cedo, mas nem sempre aprendemos a forma certa de dizê-las.

E o mais curioso é que os erros passam despercebidos, mesmo em conversas com outras pessoas.

6 palavras que quase todo brasileiro fala errado sem perceber

1. Rubrica

Essa é campeã de confusão. Muita gente pronuncia “rubrica” com o som forte no “i” (rubríca), mas a forma correta é com a sílaba tônica no “u”: rúbrica.

Ela se refere à assinatura ou marca pessoal, geralmente feita de forma rápida e resumida.

2. Inexorável

Outro exemplo de palavras que causam dúvida é “inexorável”. O erro aqui é sutil, mas comum. Muitas pessoas pronunciam como se fosse “inexorável“, com o acento errado.

O correto é inexorável, com o “rá” como sílaba tônica.

Essa palavra, que significa algo inevitável ou inflexível, parece complicada, mas faz parte de muitos discursos, reportagens e até músicas.

3. Subsídio

Aqui o erro depende do contexto. Quando falamos de ajuda financeira, o certo é “subsídio”, com o som do “s” mesmo.

Mas, ao se referir a apoio ou suporte em sentido mais geral, pode-se usar “zubsídio“, com som de “z”.

A confusão acontece porque nem todo mundo sabe que o significado muda a pronúncia.

4. Amoxicilina

Quem nunca precisou desse antibiótico e disse “amoxilicina“? O nome correto é amoxicilina, com o “ci” mesmo, sem trocar por “si”.

É um erro tão comum que até profissionais da saúde cometem às vezes.

5. Poliomielite

Essa aqui parece difícil só de olhar. E por isso, muita gente pronuncia como “poliomelite”, pulando o “i” no meio. Mas a forma correta é poliomielite, com todas as sílabas.

Trata-se de uma doença grave, e saber o nome certo ajuda não apenas na pronúncia, mas também na conscientização sobre a importância da vacinação.

6. Sobrancelha

Essa é uma daquelas palavras que a gente usa desde pequeno, mas que nem sempre fala do jeito certo. Muita gente diz “sombrancelha”, com um “m” ou até inventa letras.

A forma correta é sobrancelha, com o “s” entre as letras “b” e “c”.

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades em tempo real na rede social!