Idosa é indenizada em mais de R$ 50 mil após contratar empréstimos de banco e não receber o dinheiro

Banco chegou a recorrer à decisão, mas não conseguiu comprovar que havia feito o pagamento

Thiago Alonso - 14 de maio de 2025

Agência do banco Bradesco (Foto: Divulgação)

O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) condenou o Banco Bradesco a indenizar em mais de R$ 54 mil uma idosa que contratou empréstimos e nunca recebeu os valores.

A decisão foi proferida pelo juiz Marcelo Pereira de Amorim, da 21ª Vara Cível de Goiânia, conforme apontou o portal especializado Rota Jurídica.

Segundo a idosa, ela havia contratado três empréstimos em 2015, sendo que cada um deles tinha 72 parcelas. O primeiro, no valor de R$ 1.954,28, dividido em parcelas de R$ 54 por mês, foi creditado e debitado corretamente, mas os demais não.

Assim, até 2021, durante todos os meses seguintes, a cliente foi cobrada mensalmente em parcelas de R$ 101 e R$ 46, conforme havia contratado. Contudo, os valores destes, somando R$ 3.655,23 e R$ 1.664,76 no total, respectivamente, nunca foram pagos.

Tal irregularidade deixou a idosa em situação de vulnerabilidade, uma vez que ela vive somente com um salário mínimo e o não pagamento dos valores a causou grandes perdas.

No prejuízo, ela decidiu entrar com uma ação contra o banco, alegando falha na prestação do serviço, uma vez que a instituição não havia honrado com o contrato feito com a cliente.

Durante a audiência, o magistrado reconheceu o argumento, uma vez que o Banco Bradesco nem mesmo conseguiu comprovar o repasse dos valores contratados nos empréstimos.

Assim, o juiz determinou que o banco a restituísse em dobro todos os valores não recebidos, além de indenizá-la por danos morais, com agravante por se tratar de uma pessoa idosa. O valor total chegou a R$ 54.703,66, considerando também os juros acrescidos desde o início da ação.

