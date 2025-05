Uruguai faz cortejo pelas ruas de Montevidéu para se despedir de Mujica, que deve ser cremado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – As homenagens ao ex-presidente do Uruguai José Mujica começaram às 10h desta quarta-feira (14), com um cortejo fúnebre que levou seu corpo até o Salão dos Passos Perdidos, no Palácio Legislativo, em Montevidéu, onde será velado por ao menos 24 horas.

Mujica morreu na terça-feira (13), aos 89 anos, em decorrência de um câncer no esôfago e no fígado. Em razão da morte, o governo uruguaio decretou luto nacional por três dias -quarta, quinta e sexta-feira.

O cortejo partiu às 10h da Torre Executiva, sede do governo uruguaio.

O trajeto incluiu a avenida 18 de Julho e passagens por locais simbólicos da história política de Mujica, como a sede do Movimento de Libertação Nacional-Tupamaros (rua Tristán Narvaja), do Movimento de Participação Popular (rua Mercedes) e da Frente Ampla, coalizão de esquerda pela qual foi eleito presidente (rua Colônia). A chegada ao Palácio Legislativo se deu por volta das 13h15.

O velório teve início às 13h30. Na primeira fila, em frente ao caixão, revezaram-se a viúva Lucía Topolansky, o presidente Yamandú Orsi, o secretário da Presidência, Alejandro Sánchez, e a senadora Blanca Rodríguez, informou o El País.

O público passou a poder ter acesso ao Salão dos Passos Perdidos a partir das 14h30. Muitos deles carregavam bandeiras da Frente Ampla e do Movimento de Participação Popular.

Não haveria limite de tempo estipulado, e o velório seguiria com as portas abertas durante a madrugada. A cerimônia terminaria quando a família decidisse realizar uma despedida mais reservada.

Ansrea Barreto indicou que o pedido feito pela mulher de Mujica, Lucía Topolansky, foi que “os uruguaios que quisessem se aproximar para se despedir pudessem fazê-lo, com a melhor comodidade, e nisso estamos trabalhando”.

O primeiro líder latino-americano a chegar ao Uruguai foi o presidente do Chile, Gabriel Boric, segundo a imprensa local, por volta das 15h. Gustavo Petro, da Colômbia, também é esperado.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que está voltando de viagem à China, afirmou que comparecerá ao funeral. O embarque para Montevidéu será nesta quinta (15), entre 9h e 10h.

Na tarde desta quarta (14), Lula se pronunciou mais uma vez sobre a morte de Mujica, o que foi repercutido pela imprensa uruguaia.

Em uma postagem nas redes sociais, o brasileiro escreveu: “Meu grande amigo Pepe, aqui seguiremos com os milhares de braços na luta por um mundo mais justo”. A frase era acompanhada de uma foto de Lula abraçando Mujica, com detalhe nos olhos do uruguaio. Na imagem, lia-se: “hasta siempre, amigo”. A expressão, que significa “até sempre, amigo”, ficou conhecida internacionalmente, sobretudo pela esquerda latino-americana, por causa da canção “Hasta Siempre Comandante”, escrita pelo cubano Carlos Puebla nos anos 1960 como homenagem a Che Guevara, após sua saída de Cuba.

O ex-presidente Luis Lacalle Pou, opositor de Mujica, chegou ao velório por volta das 14h, para cumprimentar a viúva e militantes. “Fico com as coisas boas, as coisas positivas”, disse o político do Partido Nacional, de centro-direita, ao El País.

“É claro que tivemos muitos desentendimentos, mas na vida é sempre melhor ficar com o que é bom”, afirmou ao jornal Diário La R. Lacalle evitou comentar sobre Mujica como figura política.: “Não sou analista”, disse.

Após o velório, o corpo de Mujica deverá ser cremado. Ele pediu para que suas cinzas fossem jogadas ao lado de sua cachorrinha Manuela, enterrada na chácara onde ele vivia, nos arredores de Montevidéu.