Crianças que desenham desde cedo desenvolvem habilidades importantes para a vida adulta, aponta estudo

Um hábito simples e comum pode estar moldando silenciosamente habilidades que fazem diferença ao longo de toda a vida

Daniella Bruno - 20 de abril de 2026

(Imagem: Ilustração/Freepik)

Durante a infância, atividades aparentemente simples desempenham um papel muito maior do que se imagina no desenvolvimento do cérebro. Brincadeiras, jogos e momentos criativos não são apenas formas de entretenimento — eles funcionam como ferramentas essenciais de aprendizado.

Entre essas atividades, o desenho se destaca como uma das mais completas. Mais do que uma forma de expressão, o desenho na infância atua diretamente no desenvolvimento cognitivo, estimulando habilidades que influenciam o desempenho acadêmico, social e profissional no futuro.

Como o desenho desenvolve o cérebro infantil

Antes de tudo, desenhar exige ação ativa do cérebro. A criança observa, interpreta e transforma ideias em imagens — um processo que envolve múltiplas áreas cognitivas ao mesmo tempo.

Em primeiro lugar, o desenho desenvolve o raciocínio visual-espacial. Ao tentar representar objetos no papel, a criança aprende a lidar com proporções, distâncias e perspectivas. Como resultado, ela passa a compreender melhor o espaço ao seu redor.

Além disso, essa prática fortalece a visualização mental. A criança começa a imaginar formas, rotacionar objetos na mente e prever resultados antes mesmo de desenhar. Consequentemente, essa habilidade se torna essencial em áreas como matemática, engenharia e design.

Ao mesmo tempo, o desenho estimula as funções executivas do cérebro. Antes de começar, a criança toma decisões: escolhe cores, define formas e planeja o que será feito. Esse processo desenvolve organização, planejamento e resolução de problemas.

Outro ponto importante envolve a coordenação visomotora. Ao desenhar, a criança integra visão, movimento e controle manual. Dessa forma, ela aprimora a precisão dos movimentos — o que facilita, por exemplo, o aprendizado da escrita.

Além disso, o desenho também fortalece a criatividade. Ao experimentar diferentes formas e ideias, a criança aprende a pensar de maneira flexível e inovadora.

Impactos no futuro e como estimular corretamente

Com o passar do tempo, essas habilidades se consolidam e geram impactos diretos na vida adulta. Pessoas que desenharam com frequência na infância tendem a desenvolver maior capacidade de observação e análise.

Por exemplo, elas conseguem identificar detalhes que passam despercebidos por outras pessoas. Além disso, apresentam mais facilidade para comunicar ideias complexas, utilizando esquemas, gráficos ou representações visuais.

Ao mesmo tempo, o desenho ensina resiliência. Como nem sempre o resultado sai como esperado, a criança aprende a corrigir erros, testar novas estratégias e persistir. Consequentemente, desenvolve pensamento crítico e adaptabilidade.

Outro benefício relevante está na comunicação. Ao transformar ideias em imagens, a pessoa aprende a organizar o pensamento de forma mais clara, o que facilita tanto a expressão verbal quanto a escrita.

No entanto, para que esses benefícios aconteçam, o estímulo precisa ser adequado. O foco não deve estar na estética ou na perfeição do desenho. Pelo contrário, é fundamental valorizar o processo criativo.

Dicas práticas para incentivar o desenho:

Incentive sem cobrar perfeição

Valorize o esforço e a criatividade

Ofereça materiais variados (lápis, canetinhas, tintas)

Crie um ambiente livre para experimentar

Evite comparações com outros desenhos

Além disso, permitir que a criança erre faz toda a diferença. É justamente no erro que ela aprende, ajusta e evolui.

Um hábito simples com impacto duradouro

O desenho na infância vai muito além de uma atividade recreativa. Na prática, ele funciona como um treino completo para o cérebro, desenvolvendo habilidades que acompanham a criança por toda a vida.

Ao estimular esse hábito de forma leve e natural, pais e educadores contribuem diretamente para a formação de indivíduos mais criativos, observadores e preparados para lidar com desafios. Afinal, grandes habilidades começam com pequenos traços.

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