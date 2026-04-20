Québec vence licitação por R$ 131 milhões e vai continuar operando coleta e aterro em Anápolis

Empresa apresentou maior nota dentre as concorrentes e também o valor mais em conta ao município

Davi Galvão Davi Galvão -
Caminhão de coleta de lixo da Québec (Foto: Reprodução)
Caminhão de coleta de lixo da Québec (Foto: Reprodução)

Marcando o fim de um imbróglio que já se arrastava há dois anos, a Québec Ambiental venceu ambas as licitações que tratavam da coleta de lixo e da operação do aterro sanitário e seguirá a frente de ambas as atividades, em Anápolis.

A empresa garantiu o domínio dos dois lotes disponíveis no certame ao apresentar as propostas financeiras mais vantajosas. Ao total, a Prefeitura deverá pagar o montante de R$ 131 milhões por ano.

Se os trâmites administrativos seguirem o cronograma previsto, a assinatura do novo contrato deve ocorrer já nas próximas semanas, oficializando a continuidade da prestação de serviços no município.

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No lote de maior valor, que compreende a limpeza urbana e a coleta de lixo, a Québec desbancou as concorrentes Tecpav, Terracom e Ramac com uma proposta de R$ 103,6 milhões.

Além do fator econômico, a Quebéc atingiu a nota máxima nos critérios de avaliação técnica estabelecidos pela comissão de licitação.

O desempenho se repetiu na disputa pela operação do aterro sanitário, onde a empresa ofereceu o menor preço, fixado em R$ 28,1 milhões, e obteve a pontuação de 98,4 do colegiado responsável pela análise.

Para assegurar a vitória, a empresa comprovou sua capacidade operacional por meio de atestados validados por uma comissão técnica específica.

Essas certificações garantem que a Québec possui condições de executar serviços essenciais como varrição, manutenção de contentores, capina, roçagem e o manejo dos resíduos.

Apesar disso, o processo segue “travado” em virtude de um despacho que suspendeu os atos finais, o que impede a contratação definitiva da empresa até a resolução.

O desfecho da concorrência encerra uma série de idas e vindas que marcou a gestão do lixo na cidade desde 2024. O processo original, iniciado pelo ex-prefeito Roberto Naves (Republicanos), enfrentou uma suspensão determinada pelo Tribunal de Contas dos Municípios (TCM).

Posteriormente, o prefeito Márcio Corrêa (PL) alternou decisões de retomada e suspensão até optar pelo cancelamento do edital anterior.

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Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

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