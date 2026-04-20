Os signos que mais estão com chance de ganhar na loteria nesta semana, segundo a astrologia

Movimentações astrológicas chamaram atenção de especialistas e levantaram expectativas para alguns signos nos próximos dias

Layne Brito - 20 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

A ideia de ganhar na loteria sempre desperta curiosidade, esperança e até um pouco de superstição. Mas, para quem acompanha astrologia, há momentos em que o céu parece favorecer mais alguns signos, especialmente quando o assunto envolve dinheiro, sorte e oportunidades inesperadas.

Nesta semana, alinhamentos específicos entre planetas ligados à prosperidade e à expansão chamaram a atenção de astrólogos.

Segundo essas leituras, alguns signos podem sentir uma espécie de “empurrão” energético, aumentando as chances de acontecimentos positivos ligados à área financeira.

Signos com energia favorável para sorte

Touro: aparece como um dos signos mais beneficiados, com forte influência ligada a ganhos materiais e decisões financeiras mais assertivas.

Sagitário: conhecido por sua ligação com sorte e expansão, tende a viver momentos de oportunidades inesperadas, inclusive envolvendo dinheiro.

Peixes: com a intuição em alta, pode se destacar ao perceber o melhor momento para agir, especialmente em situações que envolvem apostas ou escolhas rápidas.

Momento pede equilíbrio e consciência

Apesar das previsões positivas, especialistas reforçam que a astrologia indica tendências, e não garantias.

Ou seja, mesmo com uma fase considerada favorável, é importante manter responsabilidade e evitar exageros.

No fim das contas, mais do que acertar os números, o período pode representar oportunidades de mudança, percepção e até novos caminhos financeiros para quem estiver atento aos sinais.

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