Empreendimento dos sonhos está chegando na região de Pirenópolis e promete estrutura única

Fazenda da Matta reúne assinaturas de renome nacional, vinhedo próprio e estrutura de lazer diferenciada em meio à natureza

Gabriella Licia - 15 de maio de 2025

Fazenda da Matta fica apenas 10 minutos de distância do Centro Histórico de Pirenópolis. (Foto: Divulgação)

Para quem busca um local para construir a casa dos sonhos e viver experiências inesquecíveis com a família as notícias são excelentes.

Com terrenos que variam entre 800 e 1.200 m², o condomínio Fazenda da Matta chega em Pirenópolis com um projeto que promete elevar o padrão de qualidade e exclusividade na região do cerrado goiano.

Entre os destaques mais singulares do local está o vinhedo próprio, resultado de uma parceria com a Vinícola Assunção. Os moradores poderão acompanhar o cultivo das uvas e degustar um rótulo exclusivo, produzido na própria região e inspirado na identidade do condomínio.

O Fazenda da Matta contará ainda com mais de 100 mil m² de áreas dedicadas ao lazer e 160 mil m² de reservas preservadas, com trilhas ecológicas, lago contemplativo, prainha, lago, fireplaces, espaço pet, horta, pomar e uma ampla estrutura esportiva com piscinas aquecidas, putting green, quadras de tênis, beach tênis, futebol, padel e muito mais.

A arquitetura leva a assinatura de Denise Zuba, um dos nomes mais consagrados do segmento de alto padrão no Distrito Federal. Já o paisagismo é do escritório Depieri, referência nacional na valorização da flora nativa em propostas contemporâneas de integração com o meio ambiente.

O haras completo — com piquetes, pista de treinamento e estrutura para diversas modalidades equestres — será desenvolvido com consultoria técnica do cavaleiro olímpico Doda Miranda, que também assina a escolinha de equitação voltada para a formação de novos praticantes.

Situado na GO-225, o empreendimento está a apenas 10 minutos do Centro Histórico de Pirenópolis, uma das cidades mais visitadas e encantadoras de Goiás.

Com forte vocação turística e cultural, Pirenópolis é reconhecida pela gastronomia premiada, tradições centenárias como as Cavalhadas e dezenas de trilhas e cachoeiras, atraindo um público exigente que busca qualidade de vida, natureza e autenticidade. É nesse cenário que o Fazenda da Matta se insere — como uma nova referência para quem deseja viver com tempo, beleza e verdade.

