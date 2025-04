Assassinato na região dos motéis de Aparecida de Goiânia: policial fez os disparos

Ele alegou que estava no local para se divertir com garotas de programa e entrou com as profissionais na caminhonete da vítima

Da Redação - 26 de abril de 2025

Suspeito de efetuar os disparos contou ser agente da Polícia Civil, o que demandou presença da Corregedoria. (Foto: Reprodução)

Um agente da Polícia Civil (PC) foi o responsável por efetuar o disparo que matou um homem, de 34 anos, na região de motéis de Aparecida de Goiânia, na madrugada deste sábado (26).

O jovem, de 23 anos, alegou que havia ido até o local para se divertir. Ele estaria com duas garotas de programa quando foram convidados pela vítima a entrar em uma caminhonete.

Após aceitar o convite, já dentro do carro, as profissionais teriam apontado que o motorista, que havia feito a proposta, não tinha boa índole.

Nesse momento, o policial civil e as garotas de programa teriam decidido sair do veículo. O suspeito alegou, aos policiais militares que atenderam à ocorrência, que havia sentido falta do celular.

Por isso, ele teria voltado para procurar o aparelho dentro do carro, e pedido que o condutor verificasse se realmente estava ali e o entregasse o objeto.

Segundo o suspeito de efetuar os disparos, a vítima teria feito menção de puxar uma arma de fogo da cintura, diante da pergunta. Essa teria sido a justificativa para que ele atirasse contra o homem.

Diante do envolvimento de um agente de segurança pública no caso, a Corregedoria da PC foi acionada. À delegada, o jovem apresentou o registro que comprovava a atuação dele na corporação, como agente de polícia.

O Instituto Médico Legal (IML) esteve no local para realizar a perícia e o laudo de exame cadavérico, ficando responsável pela retirada do corpo.

Agora, o caso deve seguir sob responsabilidade da Corregedoria, que investigará a dinâmica dos disparos e tomará as providências cabíveis.

