Depois de não atender ligações, homem em Goiânia invade casa e agride ex até ela não conseguir ‘mais falar’

Amiga da vítima teria presenciado o crime e acionado a polícia

Beatriz Bueno - 18 de maio de 2025

Caso aconteceu no Conjunto Residencial Monte Carlo em Goiânia (Reprodução)

Uma mulher, de 35 anos, foi violentamente agredida dentro de um apartamento em um condomínio residencial pelo o ex-companheiro, na manhã deste domingo (18), no Conjunto residencial Monte Carlo, região sudoeste de Goiânia. O crime foi denunciado pela a amiga da vítima que estava com ela no momento do crime.

A jovem relatou que o agressor, identificado como ex-parceiro da mulher, teria invadido o imóvel e iniciado os ataques ainda nas primeiras horas do dia. A decisão ocorreu após realizar varias ligações na intenção de reatar a relação e a vítima não atender nenhuma delas.

Depois da entrada forçada, o suspeito arrastou a ex-companheira até o banheiro, onde a agrediu com extrema violência. A mulher foi encontrada por uma equipe policial com múltiplos hematomas, mal conseguindo falar.

Ainda segundo testemunhas, o homem foi contido momentaneamente por pessoas presentes no local, mas conseguiu fugir. Porém a moto usada teve a placa identificada e repassada à polícia.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer a vítima, que foi encaminhada a uma unidade de saúde. A ocorrência segue em investigação.

