Anvisa anuncia proibição de mais de 10 suplementos

Segundo a Justiça, os produtos não têm registro na agência e são fabricados de forma clandestina

Anna Júlia Steckelberg - 21 de maio de 2025

(Foto: Kamilla Rodrigues/Agência Saúde-DF)

Se você é do time que acredita que “saúde vem no potinho”, atenção! Aquela prateleira de suplementos coloridos e com nomes promissores pode esconder mais riscos do que benefícios. Na última sexta-feira (16), a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) determinou a proibição imediata de 13 suplementos alimentares em todo o território nacional.

A decisão, publicada no Diário Oficial da União, tem como base uma ordem da Vara Criminal de Jandaia do Sul (PR). Segundo a Justiça, os produtos não têm registro na agência e são fabricados de forma clandestina, por empresas sem autorização sanitária — ou seja, nem a fábrica passou no teste do jaleco branco.

A medida vale para todos os lotes e apresentações das marcas: Liz Life, Power Evolution, Suplemento Pró, Bugron, Calmon, Ginkgo Cem, Fortrix, Verde Flora, Flora Real, Viagron, Vid Amazon, Florafitos e Bioflora Produtos Naturais.

E o alerta não é só para fabricantes: quem comercializa, distribui, anuncia ou até divulga esses produtos — mesmo em redes sociais ou lojas virtuais — também está na mira da fiscalização. A ordem é clara: é zero tolerância para produtos sem segurança comprovada.

Segundo a própria Anvisa, suplementos não são medicamentos. Eles não devem ser usados para tratar doenças, nem prometem milagres estéticos. A função deles é apenas complementar a alimentação de pessoas saudáveis — oferecendo nutrientes, enzimas, substâncias bioativas ou probióticos, e só.

“Desconfie de qualquer produto que promete cura, emagrecimento rápido ou efeitos estéticos milagrosos”, orienta a agência. A velha regra do “bom demais pra ser verdade” vale também na hora de comprar aquele “combo seca tudo” na internet.

A dica final? Antes de colocar qualquer cápsula no carrinho (físico ou virtual), consulte sempre se o produto é regularizado pela Anvisa. Porque saúde se constrói com informação, e não com promessas embaladas em frascos brilhantes.

Fica esperto! Você pode conferir se um suplemento é autorizado no site oficial da Anvisa. Informação de verdade é o melhor suplemento que existe.

