Onde assistir Goiás x Ferroviária pela Série B nesta sexta-feira (23)

Esmeraldino busca manter boa fase em volta para Goiânia

Augusto Araújo - 21 de maio de 2025

Goiás enfrenta Ferroviária nesta sexta-feira (23). (Foto: Captura/Instagram)

Iluminados com uma excelente fase, o Goiás volta a campo pela Série B nesta sexta-feira (23), contra a Ferroviária. A partida é válida pela 9ª rodada do campeonato.

A bola vai rolar a partir das 21h35 no Estádio da Serrinha, localizado no Setor Bela Vista, em Goiânia.

O Esmeraldino vem embalado na segunda divisão, com uma sequência invicta de quatro jogos. Nas ocasiões, foram três vitórias e um empate.

Este, no caso, foi na última rodada, contra o Paysandu. Jogando em Belém (PA), os clubes não saíram do 0 a 0 e levaram um ponto para casa.

Mesmo assim, o Verdão se manteve na liderança da Série B, com 17 pontos – um acima do Vila Nova. Já o Papão da Curuzu se manteve na vice-lanterna, com apenas quatro pontos em oito jogos.

Buscou a igualdade

Já a Locomotiva vem de mais um empate, pela segunda rodada consecutiva. Após empatar com o Novorizontino por 2 a 2, o time de Araraquara teve de buscar a igualdade diante do Avaí, mesmo jogando em casa.

Foi inclusive os visitantes quem abriram o placar, com Cléber, aos cinco minutos da primeira etapa. Assim, coube a Thiago Lopes deixar tudo igual, aos 39 minutos.

O segundo tempo foi de muita disputa entre as equipes, mas o placar terminou em 1 a 1.

Assim, a Ferroviária se encontra em 11º na Série B, com 11 pontos até aqui. Já o Leão da Ilha está em 8º, com 13 pontos.

A Rede TV fará a transmissão do confronto pelos canais abertos de televisão, assim como a ESPN pelos de assinatura a cabo.

Pelas mídias digitais, a plataforma de streaming Disney+ e o canal de YouTube Desimpedidos também vão exibir a partida ao vivo.

