Após deixar presídio, homem com 14 passagens criminais aparece em Fórum para pedir perdão

Aos policiais, ele afirmou que estava arrependido e que queria recomeçar a vida

Gabriella Pinheiro - 25 de maio de 2025

(Foto: Divulgação PMGO)

Um dia após deixar o presídio, um homem com 14 passagens criminais conseguiu surpreender servidores ao aparecer no Fórum de Caldas Novas, no Sul de Goiás, para “pedir perdão”.

Ele, que estava foragido até pouco tempo antes da reclusão, alegou para a Polícia Militar (PM) que estava arrependido dos crimes que cometeu e que decidiu se apresentar para tentar “recomeçar a vida”.

“Ganhei a liberdade ontem e vim ao fórum hoje para assistir a uma audiência. Estou disposto a pedir perdão a todas as pessoas que eu prejudiquei”, disse ele ao ser gravado por um policial militar.

Na gravação, o homem – que aparenta estar sereno – afirma que está em busca de uma nova chance e que teria sido “um cara que errou muito”.

“Fui um cara que errou muito… eu prejudiquei a mim mesmo, é aqui que a “lili” — referência à liberdade — vai cantar o juízo para mim, não só para mim, mas para todos os irmãos que merecem chances também de ter liberdade e começar uma nova vida”, completa.

Emocionado, ele pediu compreensão e afirmou que não se considera “merecedor de ser preso novamente apenas por ter ido ao fórum assistir a uma audiência”.

