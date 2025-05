Atenção, motoristas: mudanças no trânsito da Jamel Cecílio e 136 são divulgadas pela Prefeitura

Cerca de 10 vias sofrerão alterações ao longo do próximo mês

Natália Sezil - 26 de maio de 2025

Trânsito em Goiânia. (Foto: Divulgação/ Prefeitura de Goiânia)

Motoristas que passam pelas avenidas 136 e Jamel Cecílio, em Goiânia, devem ficar atentos no próximo mês: diversas intervenções estão programadas para acontecer na região, buscando melhorar a fluidez do trânsito no Sul da capital.

As obras, executadas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra), tiveram início neste final de semana, na Praça Tiradentes, onde o alargamento dos trechos finais da Av. 136 estava previsto.

Da mesma forma, diversas etapas das intervenções devem continuar acontecendo nos fins de semana – nas fases com maior impacto na circulação de veículos, segundo o diretor de Engenharia de Trânsito, Marco Antônio Porfírio.

As obras incluem alargamento de pistas, alterações no sistema semafórico, fechamento de retornos e a implantação de sentido único em algumas ruas da região. A previsão é de que sejam concluídas no final de junho.

Praça Tiradentes

O canteiro central já começou a ser reconfigurado, para que novas faixas sejam criadas após o cruzamento entre a Avenida 136 e a Rua 1127. A área da praça será reduzida para isso.

Três faixas serão destinadas ao acesso à Avenida T-55 e à Avenida 85 (sentido Centro), e duas à Avenida 85 no sentido T-10. O estacionamento passará a ser no modelo espinha de peixe, aumentando a quantidade de vagas.

Os pontos de ônibus na Praça Tiradentes e na Avenida 85 serão remanejados. Na 85, um recuo específico para embarque e desembarque de passageiros também será construído.

Rua 135, no Setor Marista

O canteiro central, que atualmente permite retorno, será fechado. A via passará a ter quatro faixas, sendo que três permitirão conversão à esquerda. Uma será para conversão à direita, na Avenida Jamel Cecílio.

Rua 121, no Setor Sul

Um novo semáforo será instalado no cruzamento com a Av. Jamel Cecílio.

Rua 122

O retorno existente será fechado e transformado em canteiro central. Por isso, não haverá mais conversão à esquerda.

Ruas 52 e 65, no Setor Sul

A Rua 52, que atualmente tem mão dupla, passará a ter sentido único, da Av. Jamel Cecílio até a Rua 65. Já a Rua 65 terá sentido invertido, da Rua 52 em direção à Jamel Cecílio.

Além disso, um novo conjunto semafórico deve ser implantado no cruzamento entre a 65 e a Jamel, funcionando de forma sincronizada com o semáforo da Avenida E.

Hotel K

O canteiro central em frente ao hotel será fechado. A conversão à esquerda será transferida para o novo cruzamento semaforizado entre a 65 e a Jamel.

Avenida E

Um trecho do canteiro central será removido para dar espaço a uma nova faixa de rolamento à esquerda. A faixa deve ter 100 metros de extensão, para facilitar o fluxo em direção à Avenida 136.

Rua 12

Na região da Praça do Relógio, a pista será alargada para melhorar o tráfego em direção ao Parque Flamboyant e para veículos que acessam a Jamel Cecílio por meio de conversão à esquerda.

Avenida Jamel Cecílio

O canteiro central em frente ao McDonald’s será fechado. Por isso, a entrada ao drive-thru será fechado, e todo o acesso ao restaurante passará a ser pela Alameda das Caraíbas. O objetivo é evitar congestionamentos.

