Curiosidades únicas que só o estado de Goiás possui e vão te surpreender

Além de ser a terra do pequi, localidade também abriga pontos ambientais que atraem turistas do mundo todo

Gabriella Pinheiro - 26 de maio de 2025

Fenômeno encanta visitantes de todo o mundo (Foto: Governo Federal)

Muito além de ser o “berço da música sertaneja” e o estado do pequi, Goiás é reconhecido por abrigar uma diversidade de riquezas exclusivas da localidade, que são referência no mundo.

É no estado que estão localizados alguns dos pontos ambientais mais impressionantes do planeta e que atraem turistas de diferentes regiões.

1. Maior complexo de cavernas da América Latina

Um dos destaques pouco conhecidos é que Goiás possui o maior conjunto de cavernas da América Latina: trata-se do Parque Estadual da Terra Ronca, que fica entre os municípios de São Domingos e Guarani de Goiás.

O local conta com mais de 200 cachoeiras, além de mais de 100 outros atrativos naturais, reunindo ainda vasta área de Cerrado intocado em mais de 57 mil hectares de área preservada.

Para se ter uma ideia, o parque possui uma área que corresponde a quase 80 mil campos de futebol. A região ainda abriga restaurantes e pousadas para atender os turistas.

2. Descoberta de espécie de peixe jamais vista

Outra curiosidade é que uma espécie de peixe jamais vista antes foi descoberta em Goiás: o Ituglanis boticario. Ela vive exclusivamente em ambientes subterrâneos, como cavernas, e foi encontrada na Gruta da Tarimba, em Mambaí, um município localizado a cerca de 500 km de Goiânia.

O nome científico da espécie é uma homenagem à Fundação O Boticário de Proteção à Natureza, que apoiou a pesquisa que culminou na descoberta.

O peixe possui cerca de 10 centímetros, bigodes alongados e pouca pigmentação, o que lhe dá uma aparência quase transparente. Além disso, ele é considerado um predador de topo de cadeia, desempenhando um importante papel no equilíbrio da fauna subterrânea.

3. Maior estância hidrotermal do planeta

Rio Quente, em Goiás, abriga a maior estância hidrotermal do mundo. No total, são 12 km de águas naturalmente quentes, que atraem turistas de diversas partes do mundo.

Para se ter uma ideia, o local possui uma vazão de 150 milhões de litros por dia, onde é possível tomar banhos quentes em piscinas naturais e até em parques aquáticos.

4. Fenômeno da Bioluminescência

Outro destaque é o fenômeno da bioluminescência — que é, basicamente, a emissão de luz por organismos vivos devido a reações com calor e oxigênio —, um evento exclusivo que ocorre apenas no Parque Nacional das Emas, em Chapadão do Céu.

Geralmente, o fenômeno está relacionado com o período chuvoso, sendo mais visível nos meses de outubro e novembro. A ação acontece quando vaga-lumes da espécie Pyrearinus termitilluminans depositam os ovos na base de cupinzeiros, formando círculos de ovos brilhantes.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!