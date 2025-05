Grupo é preso em Goiânia após tentativa de homicídio em plena luz do dia

Câmeras de segurança flagraram ação de criminosos

Davi Galvão - 28 de maio de 2025

Além da dupla, outros três homens foram presos por envolvimento na tentativa de homicídio. (Foto: Divulgação)

Cinco homens foram presos em Goiânia, suspeitos de envolvimento em uma tentativa de homicídio ocorrida no Setor Aeroviário. A vítima foi baleada, mas socorrida com vida.

Imagens registradas por câmeras de segurança do local mostram o momento no qual uma dupla, de moto, se aproximam da calçada e o garupa dispara contra o homem, em plena luz do dia.

A prisão dos suspeitos foi resultado de uma ação conjunta entre equipes da Força Tática do 38º Batalhão, do Batalhão da Rotam e do serviço de Inteligência das corporações envolvidas. As diligências ocorreram ao longo desta terça-feira (27).

Além da dupla que estava na moto, outros três indivíduos que tinham ligação com o crime também foram presos, na noite da mesma data. A arma utilizada no crime, um revólver calibre 38, além da motocicleta utilizada no atentado, também foram apreendidas.

Segundo a Polícia Militar (PM), os detidos têm antecedentes por crimes como homicídio, tráfico de drogas, furto e roubo. Eles foram encaminhados à autoridade policial para os procedimentos legais.

