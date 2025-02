Homem é atacado com extintor de incêndio ao brigar com cachorro: ‘se encostar nele, você morre’

Tutor do animal ainda teria ameaçado vítima dizendo que voltaria com uma arma

Natália Sezil - 21 de fevereiro de 2025

Caso aconteceu em Jaraguá. (Foto: Reprodução e Google Street View)

Uma interação com um cachorro rendeu a um homem, de 45 anos, ameaças de morte nesta sexta-feira (21), enquanto ele trabalhava em uma marcenaria em Jaraguá, no Centro Goiano.

A situação teria começado quando um cliente apareceu no estabelecimento para cortar um extintor de incêndio, estando acompanhado do próprio cachorro.

O animal teria se aproximado do trabalhador, para cheirá-lo, ao que o homem teria “danado” com ele, pedindo que saísse de perto.

Nesse momento, a vítima teria sido ameaçada pelo tutor, sob as palavras: “se você encostar no meu cachorro, eu vou te matar. Se bater no meu cachorro, você morre”.

Pensando que o cliente estaria brincando, o trabalhador foi surpreendido com um ataque de extintor na cabeça. Ele teve um corte superficial no supercílio esquerdo, de modo que esteve no hospital, mas não precisou de pontos.

Depois disso, o cliente teria deixado a marcenaria em meio a mais ameaças, dizendo que iria em casa, buscaria um revólver e voltaria para matar a vítima.

Diante disso, a Polícia Militar (PM) foi acionada e esteve no local. Às autoridades, o homem teria relatado não ter tocado no cachorro, apenas pedido que ele se afastasse.

Os militares conseguiram localizar o suposto agressor, que teria confessado o ocorrido. Ele foi conduzido à delegacia, onde a Polícia Civil (PC) deve tomar as devidas providências.