As 5 melhores cantoras brasileiras da história da música

A revista Rolling Stone Brasil trouxe uma lista com as maiores vozes brasileiras com aval de 60 críticos e especialistas no assunto

Magno Oliver - 29 de maio de 2025

(Foto: Fernando Frazão / Agência Brasil)

A revista Rolling Stone Brasil apresentou ao público uma lista com as 100 maiores vozes da música brasileira, compiladas a partir de votação de 60 críticos e jornalistas especializados em música e cultura popular brasileira.

Vários gêneros musicais brasileiros ganharam destaque, porém as cantoras do MPB e do Samba foram as que mais levaram títulos na edição da publicação. A lista teve criação em outubro de 2012.

As 5 melhores cantoras brasileiras da história da música

1. Clara Nunes

Voz marcante, que canta com a alma e representante do samba e da MPB do nosso Brasil.

A cantora Clara Nunes eternizou a cultura afro-brasileira e deixou legado marcante em suas músicas. Consagrada e lembrada pelos clássicos como “A Deusa dos Orixás”, “O Mar Serenou” e “Tristeza Pé no Chão”, consolidou-se como uma das maiores vozes do Brasil e veio parar no ranking da revista.

2. Elis Regina

Elis Regina foi outra cantora selecionada a dedo e considerada uma das maiores vozes dos últimos tempos.

Os álbuns de Elis trazem interpretações marcantes e que transformaram cada canção em uma obra-prima de ouro da nossa MPB.

A revista Rolling Stone a consagrou como a número 1 entre as maiores vozes femininas do Brasil. Elis se destacou pela carreira musical versátil e transitou com maestria entre estilos como a bossa nova, o samba e o rock.

3. Gal Costa

Gal Costa foi um fenômeno desde os tempos da Tropicália até os dias atuais, quando lançou “Baby” e conquistou o país inteiro.

A trajetória da cantora marca passagens fascinantes pela bossa nova, pelo rock psicodélico dos anos 1960 e pelo samba, onde deixou legado e registrada sua identidade musical. Marcante, de voz única e imponente.

Dona de agudos que só uma intérprete de seu nível poderia alcançar. Dessa forma, Gal veio ocupar o 6º lugar na lista geral da Rolling Stone dos maiores nomes da música brasileira.

4. Maria Bethania

Saudosa, voz marcante e letras que inspiram e apaixonam pela vida, o ser humano e suas vivências.

Dona de um legado incomparável, Bethânia é considerada entrega, poesia viva e voz que rasga e acolhe. Assim, a revista Rolling Stone Brasil classificou esse talento no 5º lugar entre os maiores nomes de cantoras brasileiras.

5. Marisa Monte

O primeiro passo para o estrelato veio com “Bem Que Se Quis”, ao final dos anos 1980, quando Marisa Monte já se dedicava ao estudo do canto lírico.

De lá para cá, a sua voz ganhou destaque pela beleza e precisão no acerto de notas e tons. Marisa Monte encantou e encanta gerações até hoje acumulando conquistas: como 4 prêmios Grammy Latino, 9 Prêmios Multishow e 5 APCA.

Seu talento também foi reconhecido pela Rolling Stone, que a incluiu entre as maiores vozes femininas da música brasileira.

