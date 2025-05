Confira a previsão do tempo para Anápolis neste sábado (31)

Instituto aponta um dia nublado marcado por variação nas temperaturas

Thiago Alonso - 30 de maio de 2025

Vista aérea de dia frio em Anápolis. (Foto: Reprodução)

O dia em Anápolis deve ser marcado por nuvens e temperaturas amenas durante todo o sábado (31), conforme apontou a previsão do tempo do Climatempo.

Segundo a meteorologia, toda a madrugada deve ser fria, com foco para o início da manhã, que deve marcar 16 °C das 05h às 07h, com pequenas elevações no decorrer do tempo.

Já às 10h, os termômetros devem registrar 20 °C, seguidos de 23 °C às 11h e 25 °C às 12h, sempre acompanhados de ventos leves, que não passam de 13 km/h.

Durante a tarde, as temperaturas devem se firmar em Anápolis, com marcações de 26 °C das 13h às 17h, em meio a um céu predominantemente nublado.

Ao cair da noite, o friozinho começa a retornar, mas ainda de forma menos intensa: 24 °C às 19h, 23 °C às 20h e 22 °C às 21h — mesmo índice de 22h.

Neste período do dia, a umidade do ar também deve registrar elevação, saindo de 49% durante a tarde e chegando a 60% já às 20h.

