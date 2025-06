3 chás poderosos que combatem oleosidade, manchas e sinais de envelhecimento

Infusões naturais são cheias de nutrientes e combativos que ajudam a melhorar o funcionamento do corpo humano

Magno Oliver - 01 de junho de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube)

Os chás naturais se tornaram aliados poderosos nos cuidados com o corpo, pele, mente e até no combate ao envelhecimento. Estão cada vez mais inseridos na rotina de quem busca vida saudável e rejuvenescimento.

1. Chá de dente-de-leão

O chá dessa planta é uma infusão bem nutritiva e bastante medicinal, rica em antioxidantes que melhoram a digestão e o funcionamento do fígado.

Ele também tem ação diurética e alivia descamação e vermelhidão na pele. Também é ótimo para reduzir a oleosidade e promover uma aparência mais saudável e uniforme da pele.

O dente-de-leão ajuda a combater os radicais livres, reduzindo o estresse oxidativo e o risco de doenças crônicas.

2. Chá de Alecrim

Outro chá bastante consumido é o chá de alecrim. Essa infusão da planta fica bem aromática, melhora a digestão, alivia de dores de cabeça e tem propriedades antioxidantes.

Ele também é bom no combate a manchas, melhora a concentração e a memória, tornando-se um aliado para a saúde cerebral. Também é eficaz no alívio de dores musculares, devido às suas propriedades anti-inflamatórias. Esses compostos ajudam a proteger a pele promovendo melhorias na elasticidade e firmeza.

3. Chá de Camomila

Ele acalma, alivia as tensões e também auxilia bastante quem sofre com irritações cutâneas, psoríase e também ajuda a diminuir as olheiras.

Assim, a camomila contém azuleno, um composto com ação anti-inflamatória e clareadora. Ela ajuda a suavizar manchas e a acelerar a cicatrização de lesões cutâneas.

Por fim, por conta de seus efeitos regeneradores, o chá de camomila também é um combativo natural contra o envelhecimento que potencializa o rejuvenescimento.

