Confira a previsão do tempo para esta segunda-feira (02) em Anápolis

Meteorologia aponta um dia nublado e com temperaturas amenas

Thiago Alonso - 01 de junho de 2025

Céu nublado em Anápolis. (Foto: Aglys Nadielle / Portal 6)

A segunda-feira (02) em Anápolis deve ser marcada por temperaturas amenas e céu nublado, conforme apontou a previsão do tempo do Climatempo.

Segundo o instituto de meteorologia, a madrugada deve começar fria, com médias de 18 °C entre 00h e 03h, sendo que das 04h às 07h, os índices chegam a 17 °C.

Conforme a manhã avança, os termômetros começam a se elevar, marcando 20 °C já às 10h, seguidos de 22 °C às 11h e 24 °C às 12h.

Durante a tarde, o frio some por completo, mas as temperaturas seguem amenas, com variações entre 25 °C e 26 °C até as 18h, em meio a um céu nublado.

Ao cair da noite, os índices começam a cair novamente em Anápolis, sendo que às 19h os registros devem ser de 24 °C, descendo para 23 °C às 20h e 22 °C às 21h.

Neste mesmo período, a umidade do ar começa a subir, marcando 62% às 19h e chegando a 70% já às 22h.

