Motoristas são encaminhados ao Heana após capotamento na Avenida Brasil

Autoridades foram acionadas para efetuar o resgate da vítima a sinalizar a área

Davi Galvão - 01 de junho de 2025

Carro capotou após ser atingido por veículo que tentava fazer o retorno, resultando no acidente. (Foto: Reprodução)

Um acidente entre dois veículos terminou em capotamento e deixou feridos na Avenida Brasil, em Anápolis, na noite deste sábado (1º). A colisão ocorreu no sentido BR-060, no bairro Calixtolândia.

Segundo relatos colhidos no local, um dos motoristas, uma jovem de 29 anos, que seguia pela via lateral da avenida e dirigia um Toyota Etios, tentou realizar uma conversão à esquerda para retornar e acabou colidindo com outro automóvel que trafegava pela faixa central.

Com o impacto, o segundo carro, um Chevrolet Celta – dirigido por um homem de 34 anos, que apenas seguia o trajeto, perdeu o controle e capotou.

As vítimas do acidente foram socorridas por equipes de emergência e levadas ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana).

O veículo capotado foi removido ao pátio e o caso seguirá sendo investigado pelas autoridades.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!