HEANA confirma para família morte de motociclista após acidente

Vítima, que completaria 34 anos em setembro, não conseguiu resistir aos traumas

Paulo Roberto Belém - 31 de maio de 2025

Heana confirmou morte de motociclista no início da noite (Foto: Reprodução)

O Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana) confirmou no início da noite deste sábado (31), a morte de um motociclista que foi vítima de acidente de trânsito em Anápolis.

Elsivan Jeremias das Dores tinha 33 anos e foi socorrido na unidade em situação grave. Os familiares da vítima sequer tinham ficado sabendo da ocorrência do sinistro, informou o tio da vítima.

Com o a morte provinda de forma violenta, o corpo do homem deve passar por exames periciais, a fim de apurar as circunstâncias que provocaram o óbito, que deve ficar a cargo da Delegacia de Trânsito da Polícia Civil (PC).

Maiores informações a respeito das circunstâncias do acidente a qualquer momento.

Quer ficar por dentro de tudo o que está rolando em Anápolis? Clique aqui para acessar o Portal 6, além do Instagram @portal6noticias para ler as últimas notícias de hoje!