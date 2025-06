Deputado mostra roupa do Legendários na Alego

Uniforme estava debaixo de terno de Paulo Cézar Martins (PL)

Samuel Leão - 03 de junho de 2025

Deputado Paulo Cézar exibiu “uniforme” na tribuna. (Foto: TV Alego)

Durante uma sessão ordinária na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego) nesta terça-feira (03), o deputado estadual Paulo Cézar Martins (PL) resolveu tirar o paletó, ao falar na tribuna, e exibiu o uniforme do Legendários.

No discurso, ele relembrou a resistência que teve ao ser indicado pela esposa para participar de uma reunião do grupo, e se apresentou como o “primeiro deputado legendário de Goiás”.

“Quando a minha esposa me inscreveu, para que eu pudesse ir no Legendários, eu na hora, não concordando, mas precisaria de concordar, e querendo me esquivar, arrumei um ‘punhado’ de problemas com as pessoas que fazem a inscrição”, revelou.

Apesar disso, ele compareceu e, durante as atividades, disse que acabou “virando” o pé e teve que aguentar até o final, mesmo sentindo dores.

Segundo Paulo, o evento dura 72 horas, das quais apenas 5 são utilizadas para dormir, enquanto o resto seria reservado para a meditação

“Eu fiz tudo para não ir, mas Jesus Cristo realmente me moldou para que eu pudesse, realmente, me moldar para ser homem”, concluiu.