Especialista reforça que alguns alimentos devem ser eliminados do prato por servirem como uma bomba relógio pro organismo

Magno Oliver - 05 de junho de 2025

Diversas polêmicas rondam o preparo da mortadela e da salsicha. (Foto: Ilustração/Pixabay/Pexels)

Existem alguns alimentos que envelhecem o rosto sem a gente perceber e muitas pessoas consomem nas diversas refeições ao longo do dia.

O especialista em gastroenterologia graduado pelas universidades de Harvard e Stanford, nos Estados Unidos, Saurabh Sethi, em entrevista ao Metrópoles, trouxe informações importantes sobre alimentação e o envelhecimento.

Ele listou alguns alimentos que não são tão saudáveis como muita gente pensa e causam um dano grave na estrutura da pele.

Estudo revela os alimentos que mais envelhecem o rosto sem você perceber

1. Chocolate em barras

Sim, o tão amado chocolate em barras.

Por mais que ele pareça inofensivo para a nossa saúde, o especialista esclarece que elas trazem na composição cacau ultra processado. Isso quer dizer que ele perdeu nutrientes positivos para a saúde.

Sethi explica que ele possui ingredientes presentes em sua composição que ativam o envelhecimento da cútis, a camada da pele. Também apresentam grande quantidade de açúcares e gordura hidrogenada, que fazem mal para o organismo.

2. Macarrão instantâneo

Um alimento que fica pronto em 3 minutos, mas que provoca envelhecimento por longos anos, segundo o especialista. Assim, ele é um vilão da saúde.

O conhecido e famoso miojo possui altos índices de sódio e outros aditivos maléficos para o bom funcionamento do organismo. Ele explica que comer macarrão instantâneo constantemente gera consequências graves ao corpo. Sintomas como inchaço e desidratações decorrentes do alto nível de sódio no organismo são frequentes. Outro dano que esse alimento causa é diretamente na pele, deixando a região com aparência de mais cansada.

3. Batata frita

Gostosas, sequinhas, fresquinhas, crocantes, deliciosas, porém um perigo para a longevidade humana.

Assim, as batatas fritas são como o refrigerante, tem relação com o processo de glicação, que é capaz de acelerar os sinais de envelhecimento da pele, a cútis. O alimento leva componentes que causam danos ao sistema nervoso como gorduras trans e óleos não saudáveis.

O médico lista as batatas industrializadas como um perigo, pois podem provocar inflamação e surgimento de radicais livres.

4. Carnes processadas

O gastroenterologista também elenca as carnes processadas como perigo para a pele. Assim, segundo ele, o alimento possui aditivos perigosos que afetam o colágeno da pele e geram inflamações pelo corpo.

5. Refrigerante

Eles são ótimos refrescos para os dias de calor, quando se chega do trabalho e quer desestressar, mas são grandes inimigos da juventude.

Assim, o refrigerante é rico em açúcar e traz adoçantes artificiais capazes de prejudicar o viço da pele. O médico explica que o excesso de sacarose no organismo provoca o processo de glicação. Esse processo deteriora importantes proteínas no organismo, sendo elas a elastina e o colágeno presentes em abundância na cútis.

