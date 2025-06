L09 Digital inaugura loja conceito em Anápolis com foco em iPhones e atendimento premium

Com direito a café da manhã recheadíssimo, evento promete entregar promoções exclusivas

Gabriella Licia - 05 de junho de 2025

L09 Digital inaugura a mais nova loja física (Foto: Reprodução)

Neste sábado, 07 de junho, a partir das 09h, Anápolis ganha um novo espaço pensado para quem é apaixonado por tecnologia, design e atendimento de qualidade. A L09 Digital inaugura a mais nova loja física, um ambiente moderno, aconchegante e repleto de novidades da Apple – especialmente para os fãs de iPhone.

A marca nasceu no Instagram, em 2020, durante a pandemia, vendendo acessórios com entrega gratuita, aplicação de película em domicílio e um atendimento que conquistou os clientes desde o início. O sucesso foi tanto que, pouco tempo depois, a L09 se uniu à tradicional Loja das Capas, na Vila Jaiara, em Anápolis, fortalecendo ainda mais sua presença no mercado físico.

Agora, com a nova loja, a empresa dá mais um passo rumo à excelência. O espaço foi projetado para proporcionar uma experiência diferenciada, com consultoria personalizada na escolha do iPhone ideal, variedade de modelos Apple com garantia e procedência, além de acessórios originais e condições especiais.

O evento de inauguração acontecerá na Avenida Fernando Costa, 258, Vila Jaiara e será aberto ao público, prometendo atrair muitos curiosos e apaixonados por tecnologia. Além de conhecer o novo ambiente, os visitantes poderão aproveitar promoções exclusivas e um delicioso café da manhã preparado com carinho.

Mais do que vender, a L09 quer criar conexões. Com atendimento humanizado, foco em qualidade e um olhar atento às necessidades de cada cliente, a marca quer mostrar que tecnologia também pode ser sobre cuidado, confiança e estilo.