Mestres de consultoria e negócios avaliam dificuldades do empreendedorismo no meio digital

Evento realizado nesta quarta-feira (28), conta com alguns dos maiores especialistas

Thiago Alonso - 08 de junho de 2025

Da esquerda para direita, Ricardo Canto, Thiago Ribeiro e Uaitã Pires. (Foto: Paulo de Tarso)

O diretor de Negócios no UOL Host e UOL Meu Negócio, Ricardo Canto Moreira Leite, foi o primeiro palestrante a abrir o painel “Como empreendedores regionais se beneficiam de ferramentas digitais para ganhar projeção nacional”, no Empreenda Digital, evento realizado pelo Portal 6 e UOL, nesta quarta-feira (28).

Durante a apresentação, o jornalista analisou métricas de como empresas, em especial as goianas, usam as redes sociais e a internet como um todo.

Ele apresentou pesquisas que mostraram uma realidade preocupante: a maior parte das empresas brasileiras tem muito a evoluir no mercado digital.

“Temos mais de 40 milhões de empreendedores no Brasil, cada vez mais jovens. O brasileiro já tem essa coragem, e a gente precisa dar apoio a esses empreendedores”, afirmou.

Durante o painel, o convidado e fundador do Brasil Escola Thiago Ribeiro, uma das maiores plataformas de conteúdo educacional do país, relembrou a importância do site, que se iniciou ainda em 1999, quando a internet mal era difundida no Brasil, o que acabou o destacando anos depois.

“O Brasil Escola hoje é líder de audiência no Brasil. O site conseguiu entrar em um momento que eu tinha poucos competidores, e a internet possibilitou essa nacionalização muito rápida”, explicou.

Outro ponto levantado por ele é o fator financeiro, o que pode ser um grande empecilho para empresários — independente do ramo.

Isso porque, no meio digital, plataformas como Google ou Instagram vivem em constantes mudanças de “regras” de monetização, o que imprime uma constante provocação nos empreendedores.

Já o mentor e investidor da Guará Consultoria, Uaitã Pires, destacou a falta de conhecimento de empreendedores, o que acaba os defasando no mercado digital. “Hoje a gente vê muitos empreendedores não sabendo se posicionar ou adentrar ao meio digital”, explicou.

Apesar disso, ele destaca que existem formas de driblar esses desafios, com mecanismos que podem auxiliar em diferentes áreas.

Um exemplo dado por Uaitã são ambientes digitais, como automação de vendas, cursos e editais que ensinam, até mesmo os mais leigos, a se adequarem.

Outra saída apontada por ele é a inteligência artificial, que pode auxiliar no desenvolvimento de negócios, sendo que Goiânia possui um grande polo neste setor.

Dentro disso, Uaitã destacou que é possível integrar a inteligência artificial como uma aliada, tirando arestas que antes pareciam desafios.

“A mão de obra é uma dificuldade para todo mundo, então ela [inteligência artificial], com a automação de processos, pode ser uma forma muito rápida e prática de padronização, rapidez, com uma economia de velocidade e inteligência de dados”, disse.

Empreenda Digital

