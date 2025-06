Pote de whey protein: pedidos curiosos feitos por artistas no camarim em Goiás

Enquanto alguns optam por garrafas de destilados, outros aproveitam para pedir coisas fora do comum

Gabriella Pinheiro - 08 de junho de 2025

Padre Fábio de Melo. (Foto: Divulgação)

Por trás da cantoria e sorrisos, os bastidores dos shows realizados em Goiás escondem alguns caprichos dos artistas na hora de fazer pedidos para o camarim. Embora muitos optem pelas tradicionais bebidas alcoólicas, como destilados, outros surpreendem pelos pedidos não tão comuns.

Ao Portal 6, uma produtora – cuja identificação não será revelada – conta que um dos casos que ficou na memória ao longo da trajetória, envolveu o padre Fábio de Melo.

Durante o show em Goiás, o religioso teria pedido no rider, também conhecido como “room list”, que é um documento que detalha as necessidade dos artistas no camarim antes e depois do show ou evento, um pote de Whey protein.

Outro que também surpreendeu na hora das solicitações, segundo a mesma profissional, foi o ator e dublador, Thiago Lacerda, que fez um pedido mais singelo: apenas um único copo de conhaque e uma maçã.

No cenário da música eletrônica, alguns Dj ‘s também entram na lista e surpreendem pelos pedidos fora da curva, conforme relatado por um outro produtor, que também não terá o nome divulgado.

Um deles é Pedro Mendes, natural de Goiânia, também conhecido como ‘Pedrinho Illusionize’. Fazendo jus ao título de goiano raiz, ele teria pedido, em um determinado show, o tradicional fruto daqui, o pequi.

Outro que também surpreendeu foi Fatsync, DJ eletrônico, que ao invés de pedir algo alcoólico, optou por solicitar a bebida achocolatada láctea Toddynho – recebendo inclusive uma caixa.

De acordo com o profissional, a maior parte dos artistas optam por pedir bebidas específicas, superando, por vezes, a faixa de R$ 5 mil.

“Tem artistas que pedem bebidas específicas, como tequila, em que a garrafa custa R$ 3 mil ou R$ 4 mil. Tem muito artista que vai do dia também, tem muita gente que o rider é caríssimo , mas tem dia que a pessoa não quer nada. A nossa função como produtor é oferecer o melhor”, salienta.

